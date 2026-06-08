Tragedia en el Caribe: se estrelló el avión que iba a trasladar a la leyenda de la MLB Yadier Molina

Un avión privado se estrelló este domingo en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de La Romana, al este de República Dominicana. El accidente dejó dos fallecidos: el piloto y el copiloto de la nave, ambos estadounidenses. El hecho cobró notoriedad al trascender que este iba a trasladar al exbeisbolista, Yadier Molina, según afirmó él mismo en redes sociales.

Molina comentó en su Instagram horas más tarde que el avión había despegado hacia Texas para para trasladarlo junto a su familia y amigos a Puerto Rico.

"Mis condolencias a los pilotos y sus familias", escribió el exjugador de los Cardenales de San Luis en las Grandes Liga, equipo con el que ganó dos veces la Serie Mundial.

Molina es considerado uno de los mejores receptores defensivos en la historia de las Grandes Ligas. Actualmente entrena a los Navegantes del Magallanes en Venezuela y ha dirigido al seleccionado boricua en dos clásicos mundiales.

Las autoridades aeronáuticas detallaron que "la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana" y se precipitó al momento de retornar al aeropuerto.

"No se reportaron pasajeros", aclaró un comunicado del Instituto Dominicano de Aviación Civil.

Informaron además que investigan las causas del accidente de esta aeronave modelo Gulfstream G200, un jet privado con una capacidad de entre ocho y 18 pasajeros.

En 2021 murieron nueve personas en un accidente de un avión privado que partía del Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo. Entre las víctimas se encontraba el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie.

AFP