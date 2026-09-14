Revés para Trump: Jueza declara ilegal su plan de despido al 50% del personal de la Agencia de Gestión de Emergencias

Una jueza federal estadounidense declaró ilegal el plan de la Administración de Donald Trump para despedir al 50% del personal de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), que sirve para responder a desastres, según documentos judiciales disponibles ayer domingo.

La jueza Susan Illston, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno contra una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para recortar de FEMA a 11.500 empleados, de un total de 23.000, a finales del año fiscal 2026.

El plan no se concretó por completo, por lo que la jueza ordenó a los demandantes y al Gobierno que se reúnan para decidir cómo remediar la querella de la agencia, que distribuye recursos para que las comunidades se recuperen tras catástrofes como huracanes, incendios e inundaciones.

Illston consideró que el DHS, cuya secretaria era entonces Kristi Noem, “actuó de manera ilegal al usurpar la autoridad de la FEMA sobre su personal”. Pese a que los recortes más agudos no ocurrieron, FEMA separó del cargo a 4.300 empleados en el año fiscal 2025, el primer año del mandato de Trump, lo que es un alza anual del 55% en la cifra de trabajadores que dejaron la agencia, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.

EFE