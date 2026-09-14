Revés para Trump: Jueza declara ilegal su plan de despido al 50% del personal de la Agencia de Gestión de Emergencias
La funcionaria federal falló a favor de una demanda de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno contra el recorte de 11.500 empleados de un total de 23.000.
Una jueza federal estadounidense declaró ilegal el plan de la Administración de Donald Trump para despedir al 50% del personal de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), que sirve para responder a desastres, según documentos judiciales disponibles ayer domingo.
La jueza Susan Illston, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno contra una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para recortar de FEMA a 11.500 empleados, de un total de 23.000, a finales del año fiscal 2026.
El plan no se concretó por completo, por lo que la jueza ordenó a los demandantes y al Gobierno que se reúnan para decidir cómo remediar la querella de la agencia, que distribuye recursos para que las comunidades se recuperen tras catástrofes como huracanes, incendios e inundaciones.
Illston consideró que el DHS, cuya secretaria era entonces Kristi Noem, “actuó de manera ilegal al usurpar la autoridad de la FEMA sobre su personal”. Pese a que los recortes más agudos no ocurrieron, FEMA separó del cargo a 4.300 empleados en el año fiscal 2025, el primer año del mandato de Trump, lo que es un alza anual del 55% en la cifra de trabajadores que dejaron la agencia, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.
EFE
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