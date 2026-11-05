Powerball: un solo boleto vendido en Nueva Jersey ganó US$ 847 millones, el noveno mayor premio de la lotería

Un único boleto vendido en Nueva Jersey acertó los seis números del sorteo de Powerball realizado la noche del miércoles y se adjudicó un pozo de US$ 847 millones, el noveno premio más alto en la historia de ese juego de lotería de Estados Unidos. El valor en efectivo del premio asciende a US$ 363,1 millones.

Los números ganadores fueron las bolillas blancas 15, 34, 41, 53 y 56, junto con la bolilla roja de Powerball 21. El multiplicador Power Play de esa jugada fue dos.

El afortunado tendrá que optar entre dos modalidades de cobro: una renta anualizada por los US$ 847 millones, que se paga en 30 cuotas crecientes a lo largo de 29 años, o un único desembolso de US$ 363,1 millones. En ambos casos, las cifras corresponden a montos previos al pago de impuestos.

Premio de Powerball: cómo se ubica en el ranking histórico

El golpe de suerte en Nueva Jersey llegó menos de tres meses después de que un boleto vendido en Illinois se llevara un pozo de US$ 1.040 millones el 12 de agosto de 2026. Esa seguidilla dejó dos premios consecutivos que hoy ocupan el octavo y el noveno lugar entre los mayores de la historia de Powerball.

El podio histórico sigue encabezado por los US$ 2.040 millones repartidos el 7 de noviembre de 2022 en California, seguidos por los US$ 1.817 millones del 24 de diciembre de 2025 en Arkansas y los US$ 1.787 millones del 6 de setiembre de 2025, compartidos entre Missouri y Texas.

Completan la lista los US$ 1.765 millones de octubre de 2023 en California, los US$ 1.586 millones de enero de 2016 divididos entre California, Florida y Tennessee, los US$ 1.326 millones de abril de 2024 en Oregon y los US$ 1.080 millones de julio de 2023, nuevamente en California. Detrás del boleto de Nueva Jersey aparecen los US$ 842,4 millones sorteados el 1° de enero de 2024 en Michigan.

Captura de sorteo de Powerball en vivo. Foto: Captura YouTube.

Más de un millón de boletos premiados y el pozo que vuelve a su piso

Las loterías pidieron a los jugadores revisar con atención sus boletos, ya que más de un millón de tickets obtuvieron algún premio en efectivo en el mismo sorteo al coincidir con uno o más de los números ganadores.

Entre ellos hubo 25 boletos que acertaron cuatro bolillas blancas más el Powerball y cobraron US$ 50.000, y otros cuatro que, con esa misma combinación y la opción Power Play activada, se llevaron US$ 100.000. En California, en cambio, los pagos son de tipo pari-mutuel y dependen del volumen de ventas y de la cantidad de ganadores.

"Las rachas de pozos consecutivos que derivan en premios de esta magnitud son una muestra del entusiasmo que genera Powerball", afirmó Stephen Durrell, presidente del Powerball Product Group y director ejecutivo de la Lotería de Kansas. "Estamos felices de celebrar otra victoria que cambia vidas y felicitamos al afortunado poseedor del boleto", agregó.

Boleto de Powerball. Foto: La Nación/GDA

Con el pozo adjudicado, el premio mayor vuelve a su piso: el próximo sorteo, previsto para el sábado, repartirá US$ 20 millones. Además, estará disponible el multiplicador Power Play 10X, que se habilita cuando el pozo anunciado se ubica por debajo de los US$ 150 millones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.