Periodistas reaccionan en vivo a la balacera en las cercanías de la Casa Blanca: así lo vivieron

Reporteros de diversos medios de comunicación fueron sorprendidos este sábado en Washington D.C mientras informaban en vivo, tras desatarse una balacera entre un hombre y agentes del Servicio Secreto de EE.UU. en las cercanías de la Casa Blanca.

El intercambio de disparos se escuchó en el complejo presidencial -donde se encontraba el presidente Donald Trump- y fue captado por las cámaras de la prensa que se encontraba realizando coberturas ante el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán.

El hecho ocurrió minutos antes de las 18:00 (hora local) en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. Según el relato de la agencia federal, el individuo se acercó al puesto de control, sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar. Estos lograron abatirlo y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde más tarde falleció.

Videos en redes sociales muestran la reacción de algunos corresponsales. Uno de ellos, es el caso de Selina Wang, reportera de ABC News, que se encontraba filmando un segmento y al escuchar las detonaciones, se tiró al suelo intentado evitar las posibles balas.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

"Estaba grabando con mi iPhone un video para redes sociales desde el jardín norte de la Casa Blanca cuando oímos los disparos. Parecían decenas de disparos. Nos dijeron que corriéramos a la sala de prensa donde nos encontramos ahora", explicó la periodista en su cuenta de X.

Por otra parte, Aaron Navarro, reportero de CBS News, también se encontraba en vivo cuando ocurrió el incidente. "Se escucharon entre 20 y 30 disparos fuera de los terrenos de la Casa Blanca", expresó posteriormente en la misma red social.

"¿Qué es eso?", le preguntaba Julie Tsirkin de NBC News a su camarógrafo mientras se preparaba para salir al aire. Si bien el desconcierto era notorio, su reacción fue totalmente diferente al resto de sus colegas. Permaneció frente a la cámara intentando comprender lo que sucedía.

El Servicio Secreto dió la orden de cierre de la Casa Blanca la cual duró aproximadamente una hora. No obstante, la seguridad fue reforzada en las calles y la Guardia Nacional custodió la entrada de visitantes.

Según informaron medios de comunicación y los propios comunicadores, luego de permanecer en el Ala Oeste de la Casa Blanca, fueron evacuados.

Preliminary statement regarding the shooting incident on 17th Street and Pennsylvania Avenue. pic.twitter.com/VK6WWAfH3e — U.S. Secret Service (@SecretService) May 24, 2026

"Este incidente continúa bajo investigación y se proporcionará información adicional a medida que esté disponible", declaró el jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto de EE.UU, Anthony Guglielmi.