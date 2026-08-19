Murió a los 101 años el recluso más anciano de EE.UU tras salvarse de ser ejecutado ocho veces

El estadounidense Francis Clifford Smith falleció a los 101 años tras pasar más de siete décadas en prisión, una de las condenas más largas en Estados Unidos. Condenado por asesinato a los 25 años en 1950, su ejecución fue conmutada ocho veces antes de que su pena de muerte fuera cambiada a cadena perpetua en 1954.

En 1949, Smith fue acusado del asesinato de Grover Hart, un vigilante nocturno de un club náutico en Connecticut. Siempre mantuvo su inocencia.

A lo largo de las décadas, la condena ha sido cuestionada por testimonios revisados, la confesión de otro recluso y el testimonio de un agente de policía que participó en el interrogatorio de Smith tras su detención.

Smith fue uno de los dos hombres arrestados por el asesinato de Hart. El otro sospechoso llegó a un acuerdo con la fiscalía y testificó en su contra, quien finalmente fue declarado culpable de asesinato en primer grado.

Sin embargo, con el paso de los años surgieron dudas sobre las pruebas utilizadas para condenarlo. Posteriormente, algunos testigos se retractaron de sus declaraciones, mientras que otro recluso confesó haber cometido el asesinato.

Entre quienes comenzaron a cuestionar su culpabilidad se encontraba el mayor Leo Carroll, el agente de policía que había interrogado a Smith tras su detención.

"Ni siquiera estoy seguro de que estuviera presente en el asesinato", declaró Carroll posteriormente.

Las dudas contribuyeron al aplazamiento de varias ejecuciones programadas. A Smith se le evitaron ocho ejecuciones antes de que la pena de muerte fuera conmutada por cadena perpetua en 1954.

Francis Clifford Smith, el recluso más anciano de Estados Unidos, murió a los 101 años. Foto: O Globo/GDA.

Más de 70 años tras las rejas

Smith pasó más de 70 años en prisión, aunque tuvo tres breves periodos de libertad. En 1967, escapó de la cárcel y fue recapturado 12 días después. En 1974, salió para pasar la Nochebuena en casa y regresó a prisión al día siguiente.

En 1975, obtuvo la libertad condicional y permaneció libre durante unos diez meses. Luego, fue arrestado nuevamente por hurto menor y posesión de un arma, delitos que violaban los términos de su libertad condicional, según el Boston Globe.

Richard Sparaco, exdirector ejecutivo de la agencia ahora llamada Junta de Indultos y Libertad Condicional, declaró al Hartford Courant que Smith posteriormente rechazó varios intentos de volver a concederle la libertad condicional.

Fue recién en 2020 cuando recibió la libertad condicional supervisada y fue trasladado a un centro de atención para personas mayores dentro del sistema judicial.

"El hombre pájaro" de Osborn

Durante sus años en la prisión de Osborn, en Connecticut, Smith se hizo famoso por su costumbre de alimentar a los pájaros. Esta costumbre le valió el apodo de "El hombre de los pájaros de Osborn".

Andrius Banevicius, portavoz del Departamento Correccional de Connecticut, declaró que Smith escondía pan entre su ropa para alimentar a los animales. "Se metió todo el pan que pudo... dentro de la ropa".

Banevicius afirmó que los empleados estaban al tanto de la costumbre y que normalmente no intervenían. Todos hicieron la vista gorda porque sabían que solo estaba dando de comer a los pájaros.

Una población penitenciaria cada vez más envejecida

La historia de Smith también se relaciona con un problema más amplio: el envejecimiento de la población carcelaria.

Stephanie Prost, investigadora sobre las personas mayores y el sistema penitenciario en la Universidad de Louisville, declaró a la BBC que la mayoría de las cárceles tienen a alguien en una situación similar y que el problema no es exclusivo de Estados Unidos.

— No somos la única jurisdicción que enfrenta esta crisis de envejecimiento, ya que problemas similares están surgiendo en Australia e Inglaterra. Es un problema internacional en términos de población. Si bien, por supuesto, tenemos una población mayor en Estados Unidos.

Un estudio de 2025 indicó que el número de personas de 55 años o más en prisión aumentó casi un 400 % entre 1991 y 2021. La Oficina del Censo de Estados Unidos predice que para 2030, al menos un tercio de la población carcelaria tendrá más de 50 años.

O Globo/GDA