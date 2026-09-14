La inteligencia artificial entra con fuerza en la campaña electoral de las elecciones de medio término de Estados Unidos

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, advirtió ayer domingo que actuar con demasiada rapidez para frenar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) podría hacer que su país pierda la carrera tecnológica frente a China. Las declaraciones de Johnson se producen en medio de un coro creciente de líderes y expertos en IA que estiman que un crecimiento descontrolado de esta tecnología podría causar daños irreparables a la humanidad.

“Si el Congreso se precipita y convoca una sesión de emergencia para intentar regular la IA, perderemos la carrera frente a China, y eso supone una amenaza para todos y cada uno de los estadounidenses”, afirmó Johnson en CNN. “Debemos gestionar esta nueva tecnología tal como lo hemos hecho con otras en el pasado, y asegurarnos de hacer todo lo posible de manera responsable para no sofocar la innovación estadounidense”, añadió.

El dirigente republicano propuso celebrar una reunión en el Congreso con altos ejecutivos del sector para determinar la mejor manera de regular la IA, una idea que, dijo, había comentado con el presidente Donald Trump.

De hecho, Trump y varias figuras de su partido expresaron ayer su oposición a enlentecer el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), un tema clave en la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

Ante opiniones de expertos sobre IA, Trump criticó a las “fuerzas negativas” que operan en esa comunidad tecnológica, acusándolas de hablar de “cosas que no sucederán”.

El tema está en el debate nacional desde julio, tras la revelación de un incidente en el que las IA de OpenAI abandonaron espontáneamente su entorno controlado para acceder a internet y atacar la plataforma Hugging Face.

Desde entonces, OpenAI y su principal competidor, Anthropic, han reportado incidentes similares, de los que estas empresas solo tuvieron conocimiento días, o incluso meses después.

El gobierno de Trump ha expresado repetidamente su hostilidad hacia la regulación del sector. A principios de agosto, se estableció un mecanismo para que la administración revisara los nuevos modelos de vanguardia de IA, pero la participación es voluntaria y no se han revelado los detalles.

La oposición demócrata criticó la inacción de los republicanos en lo que considera un asunto fundamental. “Necesitamos actuar con urgencia para abordar estos problemas y, lamentablemente, los republicanos han eludido sus responsabilidades”, declaró el líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en ABC, ayer. A su vez el representante demócrata Ro Khanna dijo en X que “Necesitamos suspender (el desarrollo autónomo) de la IA y establecer responsabilidad civil y penal para la IA en caso de daño” causado a los seres humanos.

La controversia se ha intensificado a menos de dos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato. Ausente de la discusión pública hace apenas un año, la inteligencia artificial ocupa hoy un lugar central en la campaña electoral.

Anthropic

El fundador de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que “la industria mintió” sobre el peligro de la inteligencia artificial (IA) por lo que el Gobierno y los ciudadanos deben intervenir, según una entrevista publicada ayer domingo tras la polémica que él desató el sábado por los riesgos de la tecnología.

“No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo. Nosotros nunca lo hicimos (en Anthropic), pero mucha de la industria lo hizo”, declaró Amodei en una entrevista al programa ‘Sunday Morning’ de CBS.

El director de Anthropic hizo estas declaraciones tras publicar el sábado un ensayo para urgir “un ritmo más lento” a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, algo a lo que se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector de la IA.

Aunque Amodei advirtió en su ensayo de riesgos como el mal uso de la inteligencia artificial para posibles ciberataques y bioterrorismo, la pérdida del control de los sistemas de IA y la disrupción económica, en su entrevista de ayer rechazó una “prohibición completa” de la tecnología.

“No creo que prohibirla por completo sea el enfoque correcto. Primero, la idea de que nunca obtengamos los beneficios increíbles, que nunca obtengamos las curas médicas, es algo que no me parece bien. Segundo, esta tecnología se desarrollará en otros países, incluyendo países autoritarios”, señaló el empresario.

El ejecutivo consideró “el dilema más duro” del debate el hecho que, si Estados Unidos ralentiza el desarrollo de la IA, China podría seguir avanzando en la tecnología. Aún así, reconoció que se siente “incómodo” de que sea una empresa privada y no un gobierno electo de forma democrática quien esté a cargo de una herramienta tan poderosa, por lo que pidió que haya una “combinación de gobiernos democráticos” que tengan una “gobernanza conjunta” y un monitoreo de las compañías de IA.

“Si construimos de la manera correcta (la IA), creo que la probabilidad de que ocurra algo malo es muy baja. Si construimos de la manera incorrecta, la probabilidad de que ocurra algo malo es muy alta”, apuntó.

Pese a sus alertas, tal como se mencionó en esta nota, el presidente Trump y el líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, consideraron que el desarrollo de la IA debe seguir para evitar que China tenga el liderazgo en la tecnología. Las declaraciones de Amodei se dan luego de que un investigador de Anthropic anunció esta semana su dimisión debido a la preocupación de que la empresa y sus competidores no estuvieran desarrollando modelos de IA de manera responsable. El investigador, Jacob Coxon, quien también trabajó para OpenAI, competidora de Anthropic, afirmó que dichas compañías estaban más centradas en superarse mutuamente que en la seguridad de sus productos.

Con información de EFE y AFP