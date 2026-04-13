Exmodelo brasileña amenaza con exponer el "sistema corrupto" de Melania y llama "pedófilo" a Trump

La exmodelo brasileña Amanda Ungaro, de 41 años, quien estuvo casada con Paolo Zampolli, un aliado del presidente estadounidense Donald Trump , publicó una serie de mensajes en X en los que amenazaba con "derrocar todo el sistema" y revelar "todo lo que sabe" sobre el republicano, a quien llamó "pedófilo", y sobre la Primera Dama, Melania Trump, "aunque sea lo último que haga en mi vida", prometió Amanda.

"Voy a acabar con tu sistema corrupto, aunque sea lo último que haga en mi vida. Iré hasta el final; no tengo miedo. Quizás deberías tener miedo de lo que sé… de quién eres y de quién es tu marido… No me queda nada que perder en la vida. Voy a acabar con todo el sistema; ¡cuidado, idiota!", escribió Amanda.

Los mensajes se publicaron en respuesta a un video que Melania publicó el jueves pasado, en el que negaba tener una relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En sus publicaciones, la exmodelo afirmó haber estado "cerca" de la pareja durante 20 años y que emprenderá acciones legales contra Melania y "su marido pedófilo".

"Sabías que estaba detenida por el ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.]. Estuviste presente en mi vida, todos los años en el cumpleaños de mi hijo, incluso enviaste al Servicio Secreto y fuiste la primera en felicitarlo en 2016. Algo andaba claramente mal, pero no formo parte de ninguna misión malvada que involucre a niños. Entonces, ¿qué hiciste, Melania? Intentaste involucrarme, pero fracasaste, porque tengo principios", acusó Amanda.

La declaración de la exmodelo hace referencia a su deportación por parte del ICE en 2025 , tras 23 años en Estados Unidos. En una entrevista exclusiva con O Globo en febrero, atribuyó esto a la influencia de su expareja, el empresario italiano Paolo Zampolli, en las altas esferas del poder en Washington. La implicación de Zampolli fue confirmada por un reportaje del New York Times.

De hecho, el empresario contactó a un alto funcionario de inmigración para que trasladaran a Amanda a un centro de detención del ICE. Según la publicación, el objetivo de Zampolli era recuperar la custodia de su hijo Giovanni, de 15 años, cuya custodia disputa con Amanda en los tribunales.

—La policía entró en nuestra casa a las seis de la mañana, me arrojaron en pijama al pasillo, boca abajo, y nos quitaron los pasaportes. Nos esposaron a mí y a mi actual marido delante de Giovanni (su hijo), a quien también llevaron a la comisaría porque es menor de edad y no tenía con quién dejarlo —contó a GLOBO.

La exmodelo también declaró que tiene la intención de emprender acciones legales contra Melania y Trump. Amanda ya ha sido invitada, aunque aún no ha sido citada formalmente, a testificar ante el Comité de Supervisión del Congreso de Estados Unidos que investiga el caso.

Fila superior, de izquierda a derecha: Donald Trump, Melania Trump, Paolo Zampolli y Amanda Ungaro. Fila inferior, de izquierda a derecha: Amanda Ungaro, Donald Trump y Melania Trump. Foto: O Globo/GDA

"Parecían más estudiantes que modelos"

Amanda también declaró a O Globo que, en 2002, a la edad de 17 años, abordó el avión de Jeffrey Epstein , donde afirma haber visto a unas 30 chicas con el financiero y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

— Había unas 30 chicas en el avión. Me pareció muy extraño. Parecían más estudiantes que modelos. Guapas y muy jóvenes, pero no tenían el aspecto de una modelo.

El recuerdo se refiere a la época en que estuvo con el agresor sexual convicto, cuando abordó el Lolita Express, uno de los aviones de Epstein, para participar en un casting. El evento tuvo lugar en 2002 en Nueva York. El avión partió de París. La exmodelo viajó acompañada de su agente de entonces, el francés Jean-Luc Brunel, conocido como el cazatalentos de Epstein en Brasil. Ese mismo año, Amanda se reunió con Zampolli, por aquel entonces agente de modelos, también en Nueva York.

Meses después, inició una relación con el italiano, a quien acusa de abuso sexual y violencia doméstica. Amanda y Zampolli vivieron juntos durante 19 años.

En una entrevista con O Globo, Amanda declaró que el abuso sexual ocurrió en la mansión de cinco pisos en Gramercy Park, Nueva York, que compartía con Zampolli. Al día siguiente de una fiesta, él supuestamente mencionó casualmente que habían tenido relaciones sexuales, y que Amanda no lo recordaría porque estaba dormida, inconsciente.

—Le dije: «Eso se llama violación. Fui abusada». Él reaccionó riendo —reportó Amanda, quien afirma haber sido agredida en otra ocasión por negarse a tener relaciones sexuales con Zampolli.

A lo largo de sus 19 años juntos, la exmodelo también relata que Zampolli la llevaba a salidas nocturnas organizadas por el rapero y productor estadounidense Sean "Diddy" Combs, quien actualmente cumple una condena de cuatro años por transportar mujeres para la prostitución, y a fiestas en yates donde la lista de invitados incluía a celebridades y miembros de la realeza europea.

Según cuenta, en esos eventos, Zampolli solía traer a su propio camarero para asegurarse de que nadie le echara drogas en la bebida.

Jeffrey Epstein y Donald Trump Foto: AFP / Archivo

La cercanía de Zamboli con Trump

Zampolli es amigo de Donald Trump y actualmente se desempeña como enviado especial del presidente estadounidense para las alianzas globales. Nacido en Milán, el empresario llegó a Nueva York a mediados de la década de 1990, casi al mismo tiempo que conoció a Trump. Ambos comenzaron a trabajar juntos oficialmente en 2004, pero fue durante las elecciones presidenciales de 2016 cuando su camaradería se convirtió en lealtad.

Dado su apoyo a políticas migratorias más estrictas, Trump tuvo que responder preguntas de la prensa sobre si su esposa, Melania, había trabajado como modelo en Estados Unidos con una visa irregular antes de conocerlo. Zampolli se presentó entonces como el responsable de la documentación de la actual Primera Dama, afirmando que había utilizado su posición como agente de modelos en aquel momento para obtener la visa de trabajo.

El círculo social de Zampolli y Trump también incluía a una tercera figura: Jeffrey Epstein, el financiero que falleció en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual. En 2004, Zampolli, junto con Epstein, intentó comprar Elite Models, una de las agencias de modelos más grandes del mundo.

En 1996, año en que se emitió el documento, Zampolli trabajaba para la agencia estadounidense Metropolitan Models. Al año siguiente, fundó su propia agencia de modelos, ID Models, que Epstein visitaba con frecuencia en Nueva York. Zampolli aparece decenas de veces en los archivos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

O Globo/GDA