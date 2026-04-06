Esta famosa cadena estadounidense de restaurantes con temática caribeña cierra sus puertas para siempre

Bahama Breeze, el restaurante estadounidense con un ambiente tropical y tragos caribeños, cerrará sus puertas para siempre luego de 30 años en el mercado. La confirmación por parte de la empresa matriz de la franquicia, Darden Restaurants, había llegado en febrero 2026, pero el cierre definitivo comenzó a llevarse a cabo este domingo 5 de abril.

El cierre de Bahama Breeze es un duro golpe para una marca que dejó su huella en la cultura de Estados Unidos, llegando a tener 43 sucursales abiertas en su pico productivo.

¿Por qué cierra para siempre Bahama Breeze en Estados Unidos?

Desde Darden anunciaron que la marca Bahama Breeze ya no era una prioridad estratégica, por lo que decidieron cerrar 14 ubicaciones permanentemente y convertir otras 14 sucursales en otras marcas pertenecientes a la empresa madre.

La compañía además anunció que no espera que estas medidas tengan un impacto material en sus resultados financieros, según un comunicado.

¿Hasta cuándo seguirán abiertos los últimos restaurantes?

Los restaurantes designados para cierre permanente continuaron operando hasta el pasado 5 de abril. Por su parte, los locales que serán convertidos a otra marca cambiarán durante los próximos 12 a 18 meses.

"Estos seguirán operando hasta que sea necesario realizar cierres temporales para llevar a cabo la conversión. Por el momento, la compañía no ha revelado a qué marcas específicas de Darden se convertirán estos locales", comunicó la empresa.

Restaurantes de Bahama Breeze cierran todas sus sucursales para siempre. Foto: Bahama Breeze.

Darden Restaurants afirmó que los locales que se convertirán a otras marcas son "ubicaciones valiosas", y que pueden pasar a beneficiar a otras de sus franquicias. Esta compañía también es propietaria de estas cadenas de restaurantes:



Olive Garden

LongHorn Steakhouse

Yard House

Ruth's Chris Steak House

Cheddar's Scratch Kitchen

The Capital Grille

Chuy's

Seasons 52

Eddie V's

Qué locales de Bahama Breeze cerraron definitivamente el 5 de abril

Sucursales que cerraron definitivamente el domingo 5 de abril de 2026:



500 Center Blvd., Newark, Delaware

3590 Breckenridge Blvd., Duluth, Georgia

12395 SW 88th St., Miami, Florida

10205 Rivercoast Drive, Jacksonville, Florida

1251 West Osceola Pkwy., Kissimmee, Florida

11000 Pines Blvd., Pembroke Pines, Florida

1540 Rinehart Road, Sanford, Florida

19600 Haggerty Road, Livonia, Missouri

2000 Route 38, Cherry Hill, Nueva Jersey

3309 Wake Forest Drive, Raleigh, Carolina del Norte

320 Goddard Blvd., King of Prussia, Pensilvania

6100 Robinson Center Drive, Pittsburgh, Pensilvania

2714 Potomac Mills Circle, Woodbridge, Virginia

15700 Southcenter Pkwy., Tukwila, Washington

Sucursal de la cadena de restaurantes Bahama Breeze. Foto: Bahama Breeze.

Sucursales que serán reemplazadas en los próximos meses:

