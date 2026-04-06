Esta famosa cadena estadounidense de restaurantes con temática caribeña cierra sus puertas para siempre
La empresa matriz de estos populares restaurantes está llevando a cabo su cierre definitivo después de 30 años en el mercado. Llegó a tener 43 sucursales en su auge.
Bahama Breeze, el restaurante estadounidense con un ambiente tropical y tragos caribeños, cerrará sus puertas para siempre luego de 30 años en el mercado. La confirmación por parte de la empresa matriz de la franquicia, Darden Restaurants, había llegado en febrero 2026, pero el cierre definitivo comenzó a llevarse a cabo este domingo 5 de abril.
El cierre de Bahama Breeze es un duro golpe para una marca que dejó su huella en la cultura de Estados Unidos, llegando a tener 43 sucursales abiertas en su pico productivo.
¿Por qué cierra para siempre Bahama Breeze en Estados Unidos?
Desde Darden anunciaron que la marca Bahama Breeze ya no era una prioridad estratégica, por lo que decidieron cerrar 14 ubicaciones permanentemente y convertir otras 14 sucursales en otras marcas pertenecientes a la empresa madre.
La compañía además anunció que no espera que estas medidas tengan un impacto material en sus resultados financieros, según un comunicado.
¿Hasta cuándo seguirán abiertos los últimos restaurantes?
Los restaurantes designados para cierre permanente continuaron operando hasta el pasado 5 de abril. Por su parte, los locales que serán convertidos a otra marca cambiarán durante los próximos 12 a 18 meses.
"Estos seguirán operando hasta que sea necesario realizar cierres temporales para llevar a cabo la conversión. Por el momento, la compañía no ha revelado a qué marcas específicas de Darden se convertirán estos locales", comunicó la empresa.
Darden Restaurants afirmó que los locales que se convertirán a otras marcas son "ubicaciones valiosas", y que pueden pasar a beneficiar a otras de sus franquicias. Esta compañía también es propietaria de estas cadenas de restaurantes:
- Olive Garden
- LongHorn Steakhouse
- Yard House
- Ruth's Chris Steak House
- Cheddar's Scratch Kitchen
- The Capital Grille
- Chuy's
- Seasons 52
- Eddie V's
Qué locales de Bahama Breeze cerraron definitivamente el 5 de abril
Sucursales que cerraron definitivamente el domingo 5 de abril de 2026:
- 500 Center Blvd., Newark, Delaware
- 3590 Breckenridge Blvd., Duluth, Georgia
- 12395 SW 88th St., Miami, Florida
- 10205 Rivercoast Drive, Jacksonville, Florida
- 1251 West Osceola Pkwy., Kissimmee, Florida
- 11000 Pines Blvd., Pembroke Pines, Florida
- 1540 Rinehart Road, Sanford, Florida
- 19600 Haggerty Road, Livonia, Missouri
- 2000 Route 38, Cherry Hill, Nueva Jersey
- 3309 Wake Forest Drive, Raleigh, Carolina del Norte
- 320 Goddard Blvd., King of Prussia, Pensilvania
- 6100 Robinson Center Drive, Pittsburgh, Pensilvania
- 2714 Potomac Mills Circle, Woodbridge, Virginia
- 15700 Southcenter Pkwy., Tukwila, Washington
Sucursales que serán reemplazadas en los próximos meses:
- 499 E Altamonte Drive, Altamonte Springs, Florida
- 805 Brandon Town Center Drive, Brandon, Florida
- 14701 S Tamiami Trail, Ft. Myers, Florida
- 8160 Irlo Bronson Memorial Hwy., Kissimmee, Florida
- 25830 Sierra Center Blvd., Lutz, Florida
- 5620 W. Oak Ridge Road, Orlando, Florida
- 8849 International Drive, Orlando, Florida
- 8735 Vineland Ave., Orlando, Florida
- 1200 N Alafaya Drive, Orlando, Florida
- 3045 N Rocky Point Drive East, Tampa, Florida
- 755 Earnest W Barrett Pkwy NW, Kennesaw, Georgia
- 570 Cross Creek Mall, Fayetteville, Carolina del Norte
- 7811 Rivers Ave., Charleston, Carolina del Sur
- 4554 Virginia Beach, Blvd., Virginia Beach, Virginia
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