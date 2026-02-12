El "zar de la frontera" de Trump anuncia que terminó el operativo especial contra migrantes en Minnesota

El "zar de la frontera" del presidente Donald Trump, Tom Homan, quien fue enviado de urgencia a Minneapolis, dijo el jueves que terminó la operación especial contra migrantes en el estado de Minnesota.

"He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya", dijo el responsable en una rueda de prensa en Minneapolis, una de las ciudades más importantes del estado del norte de EE.UU.

Miles de agentes federales llegaron al estado de Minnesota en diciembre para llevar a cabo redadas masivas contra inmigrantes irregulares. Esas operaciones provocaron la reacción de vecinos y activistas, incidentes diarios y la muerte de dos personas por disparos de agentes federales.

"Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará la próxima semana" explicó.

Tom Homan, zar de la frontera en Estados Unidos. Foto: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

Según el zar, la campaña "ha dado los resultados satisfactorios" que el Gobierno de Trump esperaba y destacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales "para mejorar la coordinación".

"Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ya no es un estado santuario para los delincuentes", dijo Homan.

Desde que Trump ordenó reforzar la presencia de agentes migratorios en Minnesota, dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron tras ser disparados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras el fallecimiento del segundo, mientras protestaba por las redadas de los agentes en la ciudad, la tensión entre los manifestantes y los efectivos federales escaló a tal nivel que Trump llegó a amenazar con activar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército.

El anuncio del zar se produce dos semanas después de que el mandatario retirara del estado a Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, que estaba a cargo de coordinar el operativo.

En su lugar destinó a Homan, que el 4 de febrero ya anunció la retirada de 700 agentes. "Como dije en mi primera rueda de prensa hace un par de semanas, el presidente Trump me envió aquí no porque la operación se estuviera llevando a cabo a la perfección, sino para identificar los problemas y aplicar soluciones que mejoraran la ejecución de nuestra misión", apuntó.

Según Homan, desde que comenzó la Operación Metro Surge, se han llevado a cabo más de 4.000 arrestos.

Pese a que se pone fin al despliegue masivo, el zar avanzó que un "pequeño contingente de personal" permanecerá durante un tiempo en el estado para "transferir el mando y control completos a la oficina local".

Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, habla en una conferencia de prensa en el edificio federal del obispo Henry Whipple el 12 de febrero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. Foto: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

Homan sugirió que los operativos podrían tener lugar en alguna otra ciudad. "La próxima semana vamos a desplegar a los agentes que están aquí de nuevo en sus lugares de origen, o en otras zonas del país donde se los necesite. Pero vamos a seguir haciendo cumplir las leyes de inmigración", dijo.

Los demócratas piden reformas en profundidad de las operaciones del servicio de migraciones y aduanas ICE, que incluyen poner fin a las patrullas móviles, prohibir que los agentes oculten su rostro y exigir órdenes judiciales.

Las divergencias entre demócratas y republicanos, que deben ponerse de acuerdo sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, podría provocar un cierre gubernamental parcial a partir de este viernes.

Con información de EFE y AFP