El llamado que hizo el gobierno de Estados Unidos a los cubanos para que colaboren “de forma discreta” con la CIA

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a los cubanos a colaborar de forma “discreta” con los servicios de inteligencia estadounidenses, en momentos en que Washington busca forzar el fin del gobierno comunista.

Durante meses, el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios estadounidenses han insinuado abiertamente una intervención militar o tomar el control de Cuba, al intensificar la presión económica, política y jurídica sobre el país caribeño.

“A quienes buscan crear un cambio positivo en Cuba: este es el momento”, afirmó Rubio en redes sociales. “Ante la decepción por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA”, añadió. La inusual publicación pareció confirmar que la CIA está actualmente activa en Cuba, tras una larga historia de operaciones encubiertas que incluyen el respaldo a la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó acto seguido “toda amenaza” de Estados Unidos hacia Cuba.

Como parte de su política de “máxima presión” contra La Habana, Washington aplica desde enero un bloqueo petrolero.

AFP