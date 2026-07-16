A qué hora es el discurso de Donald Trump hoy jueves 16 de julio y cómo verlo en vivo en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso a la nación hoy jueves 16 de julio de 2026 que será televisado en vivo y con el que promete hacer "un gran anuncio" ante las elecciones legislativas que se asoman en el país norteamericano.

¿A qué hora será el discurso televisado de Donald Trump?

El discurso de Trump comenzará este jueves a las 9 p.m. de Washington, 10 p.m. de Uruguay y Argentina, según ABC News.

Se espera que, durante el mismo, el presidente republicano detalle información recibida recientemente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en relación con las elecciones de 2020, según informaron a ABC News fuentes con conocimiento del asunto.

Trump sostiene que su derrota en las mencionadas elecciones presidenciales frente a Joe Biden fue por fraude electoral, y en eso se centrará su discurso, a pesar de que la veracidad de sus teorías ha sido desacreditada en numerosas ocasiones.

Por dónde ver el discurso de Trump en vivo hoy 16 de julio

El discurso de Trump será transmitido por todos los canales de noticias más populares de Estados Unidos. También se podrá reproducir en vivo en varios canales de YouTube a la hora de su comienzo, como por ejemplo, el canal de FOX.

Trump comenzará a hablar a las 9:00 p.m. en hora del Este (ET), o 6:00 p.m. hora del Pacífico (PT). En Uruguay será a las 22:00.

Trump le hablará al país sobre fraude electoral

Aunque nunca se encontró ninguna evidencia de que Trump haya perdido en las elecciones de 2020 por fraude electoral, la campaña del presidente estadounidense se centra en la integridad del voto ante las sombrías predicciones para las legislativas de noviembre, mientras la interna partidaria se divide por un proyecto de ley para restringir el sufragio en Estados Unidos.

Discurso de Donald Trump. Foto: AFP

El mandatario se dirigirá este jueves al país en un discurso televisado en el que promete realizar anuncio centrado en la limpieza de los comicios. Ante las sombrías predicciones para las elecciones legislativas de noviembre, donde los demócratas amenazan con ganar la Cámara de Representantes y el Senado, el mandatario busca movilizar urgentemente a su electorado en un contexto de creciente descontento con su gestión económica y su política internacional.

"Es imposible tener un país sin elecciones libres y justas", afirmó el martes Trump, en respuesta a una pregunta sobre el contenido que cabía esperar de su intervención en la noche del jueves.

Presión legislativa y división en el Congreso estadounidense

A sus 80 años y sin posibilidad de reelección tras sus mandatos de 2016 y 2024, Trump enfrenta un escenario complejo. Con seis de cada diez ciudadanos disconformes con su mandato, el presidente ha decidido redoblar la presión sobre su propia fuerza en el Congreso para que apruebe la SAVE America Act. Esta iniciativa busca endurecer los requisitos de identificación para votar en las elecciones federales.

El proyecto de ley, no obstante, mantiene fracturada a la bancada oficialista. Mientras los demócratas acusan que la medida obstaculiza el voto de los ciudadanos de menores recursos al exigir documentos como el pasaporte —del que carece una gran parte de la población—, el mandatario insiste en que el sistema electoral actual es propenso a la corrupción, especialmente en los distritos opositores.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Pensilvania. Foto: AFP

El impacto de la inflación en EE.UU. y la política exterior

El principal desafío para el gobierno radica en que las banderas de transparencia electoral no logran captar la atención de los votantes independientes ni de minorías demográficas como la hispana, quienes priorizan la situación financiera personal. El propio mandatario reconoció haberse "desviado" de su agenda populista al involucrarse en un conflicto armado contra Irán, una decisión que golpeó con fuerza el mercado petrolero y empujó la inflación interanual al 3,5% en junio.

Esta crisis en el costo de vida ha deteriorado notablemente la imagen de Trump como un administrador económico solvente, un flanco que la oposición demócrata explota de cara a las urnas. Las miradas ahora están puestas en el mensaje de la noche del jueves, un recurso de última hora para reavivar la mística del movimiento MAGA frente a un mapa electoral que ha sufrido profundas modificaciones en el último año y medio.

Con información de AFP

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.