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Sindicatos españoles convocan a un paro general y calientan la campaña en medio de duras críticas a Sánchez

La huelga general caerá en medio de la campaña electoral de cara a las elecciones anticipadas del 29 de noviembre. La movilización llama a reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

El País
El País
07/10/2026, 03:10
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manifestantes sostienen una pancarta con el lema «Paremos el negocio de la vivienda. Huelga general» durante una protesta contra los desahucios y los altos precios del alquiler
Manifestantes durante una protesta contra los desahucios y los altos precios del alquiler, en Barcelona, España.
Foto: AFP

Los sindicatos mayoritarios en España acordaron la convocatoria de una huelga general de 24 horas en medio de la campaña por las elecciones del próximo 29 de noviembre, una movilización para reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna, en la línea con las demandas de las organizaciones que impulsan las acampadas en varias ciudades de España.

Esta convocatoria fue criticada por la patronal, que ha cuestionado su legalidad al considerarla “política” y “difícilmente justificable” en campaña electoral.

La campaña electoral durará quince días: comenzará a las cero horas del viernes 13 de noviembre y finalizará a las 24:00 horas del viernes 27 de noviembre. Pero la precampaña empezará antes y el presidente Pedro Sánchez ya anunció que este fin de semana tendrá dos actos en Sevilla y León.

Aumenta la presión sobre Pedro Sánchez: el Congreso español tumbó los decretos sobre vivienda

Por su parte, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, viajará hoy miércoles a Ceuta, en el que será su quinto viaje desde que estalló la crisis migratoria en esta ciudad autónoma española situada en el norte de África, y su primer desplazamiento desde el anuncio de convocatoria de elecciones.

¡Mientras, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calentó la precampaña al reafirmarse ayer en sus dudas sobre las “trampas” y “cambalaches” que pueda hacer el presidente Sánchez, durante el próximo proceso electoral. EFE

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso durante una sesión parlamentaria extraordinaria para votar un decreto gubernamental sobre vivienda, el 2 de octubre de 2026, en el Congreso de los Diputados de Madrid. Los legisladores españoles votan hoy dos medidas gubernamentales sobre vivienda, ambas en riesgo de ser rechazadas después de que el partido separatista catalán Junts —clave en la votación— anunciara que votaría en contra. (Foto de JAVIER SORIANO / AFP)
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