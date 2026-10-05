Pedro Sánchez a un paso de definir elecciones anticipadas en España, en medio del caos político

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inmerso en un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones tras el rechazo del Congreso a dos decretos en materia de vivienda, mantiene abiertos todos los escenarios posibles mientras nuevas marchas recorrieron ayer domingo varias ciudades del país para exigir soluciones a la crisis.

Mientras tanto, las autoridades españolas comenzaron a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín de Ceuta, donde viven más de 3.000 migrantes; un tema que también ha sacudido la silla del mandatario. Otro tema preocupante en España es un temporal que ha azotado Cataluña y provocado muertes y mantiene en vilo a la población.

En la parte política, Sánchez sigue manteniendo contactos con miembros de su Ejecutivo y de su partido (PSOE) para decidir, tras las manifestaciones por la vivienda que están teniendo lugar en todo el país durante el fin de semana, si convoca ya las elecciones previstas para 2027.

Desde el pasado viernes, cuando el Congreso rechazó, con el ‘no’ del conservador PP, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts, los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno, Sánchez ha tenido conversaciones con ministros y dirigentes socialistas para conocer su opinión sobre los pasos que debería dar. Esos contactos, según informaron fuentes del Gobierno, prosiguen ayer y han incorporado un análisis sobre las manifestaciones que se sucedieron el sábado por toda España reclamando soluciones a la crisis de la vivienda y pidiendo la convocatoria de una huelga general.

En el PSOE es mayoritaria la opinión de que disuelva ya las Cortes y convoque elecciones, aunque fuentes socialistas señalaron que creen que las dos opciones (convocar ya o seguir) tienen un 50 % de posibilidades. Si Sánchez decidiera convocar elecciones lo antes posible, hoy lunes debería anunciarlo para que el decreto correspondiente se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente.

A partir de entonces empezarían a contar los 54 días que fija la ley electoral para la jornada de votación, que sería el 29 de noviembre.

Por el contrario, si se decanta por mantener la legislatura, lo previsible es que explique qué piensa hacer para intentar que las medidas rechazadas por el Congreso, que contenían protección frente a los desahucios (desalojos) y prórrogas de los contratos de alquiler, puedan convertirse en realidad.

A la espera de que haya alguna comparecencia sobrevenida para informar de su decisión y de que eso pueda alterar su agenda, Sánchez tiene previsto acudir a primera hora de hoy a la inauguración en Madrid del Congreso del Instituto de Empresa Familiar. También tiene una cita internacional el miércoles, ya que en Split (Croacia) se celebrará la cumbre MED9, que reúne a los líderes de los países europeos del Mediterráneo.

Mientras, los cinco ministros de Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición que encabeza Sánchez, y representantes de los partidos del espacio se reunieron ayer para analizar la situación de la vivienda y con la incógnita de quién será su cabeza de lista para las próximas elecciones.

En esa reunión, que fue telemática, se decidió que los cuatro partidos involucrados en la refundación de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes) anunciarán el próximo 17 de octubre la hoja de ruta de su nuevo proyecto político, con el nombre de Frente Amplio, incluyendo a su candidato para las elecciones generales.

Por su parte, el vicesecretario general del conservador Partido Popular (PP), Miguel Tellado, dijo en un vídeo remitido a los medios que Sánchez “sigue tumbado en el diván de la Moncloa” ordenando “encuestas a toda prisa” y le reclamó que no se lo piense más y “apriete el botón” para convocar ya las elecciones.

Ceuta

En otro orden, la Policía Nacional española puso en marcha ayer domingo en Ceuta un operativo para comenzar a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín, donde viven más de 3.000 migrantes de los 80.000 que entraron de forma masiva en la ciudad a finales de julio. Según fuentes policiales, se trata de una primera fase del operativo, con la participación de 350 agentes.

La crisis migratoria en la ciudad autónoma española de Ceuta se originó a finales del pasado julio con la entrada masiva de 80.000 inmigrantes por la frontera con Marruecos, de los que más de 10.000 continúan en playas, calles y centros de acogida. De acuerdo con la Dirección General de la Policía, las personas desalojadas del Trampolín son trasladadas al Centro de Atención Temporal de extranjeros (CATE) para las primeras gestiones de identificación, aunque en el caso de los menores estos trámites se realizan en las instalaciones de la Jefatura Superior, desde donde los llevan a los alojamientos temporales. El desalojo se llevará a cabo de forma paulatina.

Temporal mortal

Por otra parte, el insólito temporal “con características tropicales” que ha azotado Cataluña desde el sábado causó la muerte de dos personas en dos municipios de la provincia de Barcelona, y se busca a un desaparecido, además de dejar récords de lluvia, inundaciones, carreteras cortadas y suspensión de servicios.

De las 20 comarcas afectadas, que quedaron prácticamente paralizadas desde las 20:00 horas del sábado por la previsión de lluvias torrenciales y de un posible minihuracán mediterráneo, 18 vieron levantadas las restricciones de movilidad en la tarde de ayer.

El riesgo meteorológico y el peligro por las crecidas de ríos continúan en algunas zonas.

El presidente Pedro Sánchez, el líder del opositor PP, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Ejecutivo catalán, Salvador Illa, han trasladado sus condolencias a familiares y amigos de las dos víctimas mortales que se ha cobrado ya el temporal: una persona en Montornès del Vallès, que falleció al bajar a un aparcamiento, y otra en el municipio de Tordera, debido al derrumbe de un muro.

El temporal deja registros récord de lluvia en numerosos puntos, incluida Barcelona, donde la estación meteorológica de Can Bruixa, en el distrito de Les Corts, alcanzó por primera vez en la historia los 213 litros por metro cuadrado.

La cifra más elevada de toda Cataluña la marcó Vilassar de Mar (Barcelona), con 288 mm, seguida de Mataró (Barcelona), con 254 mm, y Granollers (Barcelona), con 248 mm, donde además llovió con una intensidad inusitada: hasta 68 mm en 30 minutos.

Con información de EFE y AFP