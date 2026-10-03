Alerta en España por minihuracán: suspenden servicios y restringen movilidad por lluvias

Cataluña, en el noreste de España, activó este sábado un dispositivo de emergencia ante la previsión de lluvias torrenciales en una veintena de comarcas y la posibilidad de que se forme un minihuracán mediterráneo frente a la costa.

El gobierno regional catalán, conocido como la Generalitat, ordenó restringir la movilidad desde las 20:00 horas de este sábado 3 hasta las 14:00 horas del domingo 4 de octubre de 2026.

En ese contexto, las autoridades han suspendido decenas de servicios y cancelaron actividades públicas en varias comarcas de Barcelona, Tarragona y Girona.

Para establecer esto, el Ejecutivo catalán envió una alerta a los teléfonos móviles de la población de las zonas litorales y prelitorales de Barcelona y Tarragona, de Girona y de las comarcas de Osona y Moianès, poco antes de las 17:00 horas (hora española), con un mensaje que solicitaba realizar solo desplazamientos imprescindibles durante las horas de mayor riesgo.

Hombre corriendo bajo una lluvia intensa en una calle de Cataluña junto a su perro. Foto: Alejandro Garcia/EFE.

¿Qué servicios quedaron suspendidos en Cataluña por el temporal?

La Generalitat suspendió la actividad de los servicios sociales básicos y especializados, además de las actividades en parques y jardines urbanos. También canceló eventos deportivos, culturales y de ocio, mercados, ferias y actividades comerciales al aire libre, y recomendó recurrir al teletrabajo siempre que sea posible.

El pronóstico meteorológico anticipa volúmenes de lluvia inéditos, de unos 200 litros por metro cuadrado, lo que motivó la interrupción del transporte público. Los trenes regionales dejaron de circular desde las 20:00 horas (18:00 GMT), mientras que las líneas de metro de Barcelona funcionarán solo hasta las 00:00 horas (22:00 GMT).

También se suspendió la circulación de trenes de media distancia en la zona de Barcelona, y en los trenes de alta velocidad (AVE) se interrumpió el tramo entre Figueres y la capital catalana.

¿Cómo afectó el temporal al aeropuerto y a las manifestaciones previstas?

El mal tiempo ya generó numerosas cancelaciones y retrasos en el aeropuerto de Barcelona. Según el portal especializado Flight Radar, 196 vuelos fueron cancelados y otros 480 sufrieron demoras a raíz de la situación meteorológica.

Peatón cruza bajo la intensa tormenta nocturna en las calles de Cataluña. Foto: Alejandro Garcia/EFE.

Las lluvias también impactaron en la agenda social del fin de semana. Las entidades convocantes de la manifestación a favor de la vivienda, prevista para la tarde de este sábado en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, decidieron suspenderla.

El Sindicat de Llogateres, organización de inquilinas que convocaba la protesta, trasladó la actividad al próximo lunes y recomendó a los participantes de la acampada en plaza Catalunya que "se resguardaran en casa", aunque hacia el final de la tarde muchos de los acampados seguían en el lugar.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.