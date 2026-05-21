Heredero de Mango acusado de planear crimen de su padre paga millonaria fianza y queda libre: cómo sigue el caso

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pedirá declarar de nuevo ante la jueza una vez analice el sumario, mientras su defensa trabaja para refutar el móvil económico y las imprecisiones de los informes de la Policía de Cataluña. Su equipo de abogados está analizando las 1.400 páginas que integran el sumario de la causa.

Tras la comparecencia del martes, Jonathan Andic quedó en libertad provisional al depositar el millón de euros de fianza que le fijó la jueza, quien le atribuye un delito de homicidio ante los indicios de que “planificó” dar muerte a su padre en una excursión por la montaña de Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

Según fuentes cercanas al caso, el desconocimiento de los indicios incriminatorios que relata el sumario motivaron que el martes ante la jueza Andic se acogiera a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su abogado.

En la vista, no obstante, afirmó que, una vez conociera el contenido del sumario, pediría volver a declarar para responder a las preguntas de todas las partes. De acuerdo con la ley, el juez debe aceptar si lo estima pertinente.

Agentes de la policía regional catalana escoltan a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la marca Mango. Foto: AFP

La defensa considera que parte de las conclusiones de la Policía catalana son interpretaciones “sesgadas”, sin contexto y basadas en mensajes que intercambiaron años atrás, incluso en 2018.

Los abogados también tratan de desmontar que Andic planificara el homicidio por un móvil económico, llevado por su “obsesión por el dinero”, tras saber que su padre planeaba cambiar su testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación social. Los portavoces de la familia insistieron el martes en proclamar la inocencia de Jonathan.

La jueza, no obstante, subraya que los resultados de la autopsia “descartan prácticamente” que la caída fuese producto de un “resbalón o tropiezo” y considera que el hijo del empresario tuvo una “participación activa y premeditada” en el homicidio.

La magistrada hace hincapié en que acudió en tres ocasiones a la zona en los días previos. Insiste también en la desaparición, “en extrañas circunstancias”, de su móvil antiguo -cuyos datos ya habían sido borrados-, en un “viaje relámpago” a Quito al trascender que se había reabierto la investigación, a finales de marzo de 2025, o en que, según la policía, las huellas detectadas en el suelo en el lugar de la caída se tuvieron que hacer de forma “deliberada”, ejerciendo presión. EFE