Detuvieron a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, investigado por la muerte de su padre

La policía de Cataluña (España) detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de la multinacional de moda Mango, Isak Andic, para conducirlo ante un juzgado de Martorell en Barcelona. El empresario es investigado por el fallecimiento de su padre, quien murió en diciembre de 2024 al caer por un precipicio en la montaña de Montserrat. Tras más de un año de diligencias, las autoridades hallaron incongruencias en sus declaraciones iniciales sobre el trágico suceso.

Un portavoz autorizado de la familia insistió en que la colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en la investigación por la muerte de su padre "ha sido y será máxima", y apuntó que "está declarando" en el marco de la investigación abierta, pero no tienen más información sobre las diligencias, dado que permanecen bajo secreto de sumario.

Los detalles de la investigación por la muerte de Isak Andic

El fundador de la firma textil Mango falleció el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse desde una altura de unos 150 metros. El hecho ocurrió durante una excursión junto a su hijo mayor para visitar las conocidas cuevas de salitre de Collbató, una ruta que los expertos describen como un trayecto sin grandes dificultades que transcurre por el macizo de Montserrat. Aunque una jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, el expediente se reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de los atestados de los Mossos d'Esquadra.

A partir de la reapertura, la policía catalana centró la dirección de sus pesquisas en el entorno directo y requirió el pasado mes de septiembre el teléfono celular de Jonathan Andic.

Los agentes encargados del caso basan sus sospechas actuales en ciertas contradicciones detectadas en las dos comparecencias que el implicado prestó luego del deceso. Las dudas se concentran en el punto exacto donde se encontraba al momento de la caída, el sitio donde estacionó el vehículo y si tomó fotografías durante el recorrido por la montaña.

Isak Andic, fundador de la marca Mango Foto: AFP

Las sospechas de la policía de Cataluña sobre el caso Mango

Los investigadores también observaron con atención las características físicas del terreno, puesto que consideran difícil que un cuerpo pueda despeñarse en ese sendero específico sin que se ejerza de manera directa cierta fuerza sobre él. Asimismo, las autoridades indagaron sobre la existencia de una presunta mala relación familiar, una hipótesis que fue descartada de forma casi unánime por los allegados del fundador de Mango que declararon en calidad de testigos, entre quienes se encuentran sus otras dos hijas, Judith y Sarah, un tío del detenido, además de diversos directivos y empleados de la compañía de moda.

Sede de la empresa Mango Foto: EFE/Quique García

Otra circunstancia clave que incrementó las sospechas policiales radica en que, según los indicios recolectados, antes de iniciar la caminata por el monte el ahora detenido solicitó explícitamente al custodio que se encargaba de la seguridad habitual de su progenitor que los dejara completamente solos. El argumento utilizado por el hijo fue que requería conversar a solas y en estricto privado con su padre. Ante el arresto, un portavoz autorizado de la familia remarcó que la colaboración del implicado con las autoridades judiciales "ha sido y será máxima", confirmando que "está declarando" en el marco de las actuaciones, las cuales se encuentran protegidas bajo un estricto secreto de sumario.

Con información de EFE