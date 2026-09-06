Gobierno de España toma el control del puerto de la ciudad de Ceuta y quiere alojar a mil migrantes allí

El Gobierno español firmó ayer sábado una orden para tomar el control del Puerto de la ciudad de Ceuta y autorizar la instalación de carpas para acoger a más de 1.000 de los migrantes que aún permanecen en la ciudad española, tras haber cruzado ilegalmente la frontera desde Marruecos a finales de julio.

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, firmó la orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante para tomar el control del puerto y, según fuentes del Ministerio, autoriza la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

Después de la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta, muchos de ellos volvieron voluntariamente a su país de origen; sin embargo, todavía permanecen en la ciudad española miles de ellos, que viven en ranchos básicos construidos por ellos mismos en la playa, y otros repartidos por barrios periféricos.

La cifra exacta de los migrantes que quedan en Ceuta no es clara: el Gobierno español la situó a finales de agosto en 5.000, mientras que el gobierno ceutí afirmó el 1 de septiembre que son entre 8.000 y 9.000 y algunas ONG lo elevan hasta 20.000.

La decisión de tomar el control del puerto se produce después de que el pasado viernes, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta -controlado por la ciudad autónoma- votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas, tal y como había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones.

Los vecinos de las barriadas de la Junta Obras del Puerto y de Parques de Ceuta exigieron la “paralización inmediata” de las obras para construir este espacio para acoger migrantes con un comunicado conjunto.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) pidió al Gobierno español que respetara la decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ceutí de no destinar terrenos portuarios a instalar un campamento de migrantes.

En la entrada masiva a Ceuta a fines de julio, algo más de un centenar de personas fallecieron al intentar entrar en la ciudad española, la mayoría de ellas ahogadas o por aplastamiento en el tumulto.

EFE