El primer eclipse total en la Tierra luego de 28 meses: cuándo será y dónde podrá ser visible

El miércoles 12 de agosto se registrará un eclipse total solar en la Tierra por primera vez en 28 meses. Algo inusual para este tipo de fenómenos que suelen estar presentes al menos una vez cada 16 meses en promedio, según aclaran los expertos.

La trayectoria de este nuevo eclipse alcanzará un total de cinco países, todos a nivel del hemisferio norte, y particularmente del continente europeo.

Comenzando por el extremo norte de Rusia, para luego cruzar hacia Groenlandia, el borde occidental de Islandia, y luego desembarcar por el norte y este de España. Además de unos pocos kilómetros del extremo noreste de Portugal.

Los especialistas indican que en este caso, España será el país mejor ubicado para visualizar este particular fenómeno. En su capital, Madrid, se espera que el disco solar sea cubierto por la Luna en un 99,9%.

Mapa del trayecto que tendrá el eclipse del 12 de agosto de 2026 Captura: National Solar Observatory, AURA and National Science Foundation.

A su vez, en lugares como Dublín, París, o Londres, se estima que el disco solar sea cubierto en más del 90% de su visibilidad. Mientras que en la capital alemana el hecho será visible nivel levemente superior al 80%.

En total, se estima que el 12 de agosto cerca de 1.000 millones de personas quedarán bajo la sombra de este eclipse de manera total o parcial. Dentro de ellas, 15,2 millones viven a lo largo de la trayectoria del mismo, según datos proporcionados por el Center for International Earth Science Information Network (CIESIN).

Para comprender lo significativo de este suceso, el mismo CIESIN estima que una de cada ocho personas en todo el mundo estará bajo la sombra de la Luna durante el mismo.

Los próximos eclipses solares totales

Tras este eclipse solar total en agosto de 2026, se darán otros dos fenómenos de similar medida en un total de 23 meses.

En primer lugar, el 2 de agosto de 2027 se registrará un nuevo eclipse solar total. Este atravesará el extremo sur de España, así cómo la parte norte del continente africano con Argelia y Libia, para luego descender su dirección hacia Arabia Saudita y Somalia.

Mientras que un año más tarde, el 22 de julio de 2028, otro eclipse solar total recorrerá Australia y Nueva Zelanda, obteniendo 3 minutos y 48 segundos de totalidad sobre el puerto de Sidney.

Representación ilustrativa de un eclipse solar total Foto: Canva

Aún no existen novedades relacionadas a fenómenos de esta índole que puedan ser visualizados con claridad desde el continente americano. En relación al eclipse del próximo 12 de agosto de 2026, tan solo se podrá ver un eclipse parcial desde el territorio norteamericano.

En el caso ejemplar de la ciudad de Nueva York, al momento máximo del eclipse que será cercano a las 14:00 horas (hora local), el disco solar estará cubierto en un rango menor al 10%.