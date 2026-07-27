La nueva imagen de la Tierra realizada tras más de 1.000 millones de observaciones de la NASA

La NASA ha publicado una nueva imagen sobre el planeta Tierra. A diferencia de otras investigaciones, esta no apunta a una visión de su aspecto exterior sino que es una amplificación ilustrada a escala vertical de entre 7.000 y 10.000 veces para que sea posible identificar las pequeñas diferencias en la fuerza de atracción.

Para la elaboración de este mapa tridimensional del campo gravitatorio terrestre se procesaron más de 1.000 millones de observaciones realizadas durante 15 años e incluyeron un total de 19 satélites utilizados para su creación. Su marcada forma geoide es una de los principales aspectos que se ven a primera vista dentro de esta imagen.

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Este modelo fue creado en base a la investigación GOCO06s, un modelo de gravedad que se publicó oficialmente en enero de 2021 en la revista científica Earth System Science Data y combinaba los datos recogidos por la misión GOCE, de la Agencia Espacial Europea, que se desarrolló desde marzo de 2009 hasta noviembre de 2013, y el programa GRACE, del Centro Aeroespacial Alemán junto a la agencia estadounidense, que operó desde marzo de 2002 hasta octubre de 2017.

La misión GRACE utilizó dos vehículos espaciales idénticos que realizaron un recorrido espacial alineados a 220 kilómetros de distancia para medir oscilaciones micrométricas con el objetivo de registrar el desplazamiento del agua en lluvias, glaciares y océanos.

Sin embargo, Michael Watkins, científico del Laboratorio JPL de la NASA, aclara que a pesar de que este proyecto otorga la posibilidad de visualizar la forma del nivel del mar si las aguas permanecieran completamente inmóviles: “Es muy difícil medir cuánta agua hay a gran profundidad en el suelo y cuánto cambia de un año a otro”.

El campo de gravedad de la Tierra cambia de un mes a otro, principalmente debido a la masa de agua que se mueve sobre la superficie

Cómo funciona la nueva imagen de la Tierra publicada por la NASA

El mapa muestra la variación de las alturas del propio geoide, con registros máximos de 85 metros en Islandia hasta un mínimo de -106 metros bajo el nivel medio en el sur de la India. Esto se ve plasmado por los expertos en el modelo gracias a su variación de colores dentro del mismo.

En la zonas de mayor concentración de masa, la atracción superior se ve reflejada en tonos rojos como sucede en el Himalaya o la Cordillera de Los Andes. Mientras que por otro lado, en los sectores de menor densidad, las zonas se marcan con colores azules como sucede en el Océano Índico o la cuenca del río Congo.