El papa León XIV ofició una misa ante más de 1,2 millones de fieles en Madrid

El papa León XIV ofició este domingo una misa multitudinaria ante más de 1,2 millones de fieles en el centro de Madrid, en la segunda jornada de su visita oficial a España. Los creyentes desbordaron la emblemática plaza de Cibeles para escuchar al pontífice, quien llamó a renovar la fe católica en un país que históricamente funcionó como bastión de esta religión en Europa, pero donde la práctica religiosa disminuyó drásticamente en los últimos años. Durante la ceremonia, que contó con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, el sumo pontífice exhortó a que la religiosidad tradicional "no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy".

Se trata de la primera visita papal al territorio español desde 2011. El viaje de León XIV, de 70 años y doble nacionalidad estadounidense y peruana, se extenderá por siete días en un contexto social complejo. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas recopilados por la radio y televisión pública RTVE, el porcentaje de españoles que se identifican como católicos cayó del 90% registrado en la década de los setenta al 56,1% en mayo pasado. Ante esta realidad, los asistentes destacaron la figura del líder religioso. Nico Aldeanueva, un fiel de 28 años que viajó desde la ciudad de Filadelfia, en EE.UU., definió al pontífice como "una fuerza muy unificadora en un momento en el que tenemos divisiones en tantos frentes diferentes". Tras la celebración litúrgica, que requirió un despliegue masivo de seguridad, el jefe de la Iglesia católica encabezó la procesión del Corpus Christi por calles adornadas con más de 30.000 claveles blancos y amarillos.

El papa León XIV bendice a un niño durante la procesión del Corpus Christi tras la misa oficiada este domingo en la Plaza de Cibeles de Madrid. Foto: Javier Lizón/EFE

Mensajes contra la polarización y foco en la migración

La agenda del pontífice comenzó el sábado con una vigilia de oración que congregó a medio millón de jóvenes en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu. En ese encuentro, les pidió convertirse en la "chispa de una humanidad nueva" para enfrentar "la violencia de la guerra y de la mentira". Previamente, durante una recepción oficial en el Palacio Real, el obispo de Roma demandó terminar con las "narrativas divisivas y polarizantes" y las "simplificaciones estériles", apuntando al debate político actual. La visita del papa León XIV continuará el martes en Barcelona, donde oficiará una misa en el templo de la Sagrada Familia, consolidada recientemente como la iglesia más alta del mundo.

El viaje papal concluirá entre el jueves y el viernes en las islas Canarias, una de las principales rutas de acceso para la migración irregular en el continente europeo. Allí, el líder eclesiástico rendirá un homenaje a las miles de personas que perdieron la vida al intentar cruzar el océano Atlántico. Durante el vuelo rumbo a la capital española, el pontífice también abordó de forma directa los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la institución eclesiástica, confirmando que mantendrá una reunión privada con los afectados. Al respecto, el obispo de Roma fue tajante al declarar que "los abusos son una llaga todavía abierta" para la Iglesia católica global.

Los fieles observan la procesión del Corpus Christi tras la misa oficiada por papa León XIV este domingo en la Plaza de Cibeles de Madrid. Foto: ZIPI/EFE

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