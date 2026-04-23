El boleto ganador de la Lotería Nacional de España del jueves 23 de abril de 2026 y los números con reintegro

La Lotería Nacional de España se juega dos veces por semana y en horarios que varían según el día. Mientras que los jueves es a las 21:00 horas, los sábados es entre las 13:00 y las 14:00. Se trata de uno de los sorteos oficiales españoles más populares y este jueves 23 de abril de 2026 se realizó la última edición.

El primer premio llegaba a 300.000 € y lo ganó el boleto 78726.

El ganador del segundo premio fue quien contaba con el boleto 20710 y se hizo acreedor de 60.000 €.

Los números para el reintegro fueron 6, 5, 7; por lo que quienes cuenten con un décimo con la última cifra coincidente, recuperarán el monto invertido en su jugada.

Cómo apostar en la Lotería Nacional de España

Para poder apostar en la Lotería Nacional es necesario registrarse en el sitio web de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y después de haber iniciado sesión, se tiene que elegir el juego en el que se desea participar, de los 10 que supervisa la Selae.

En la parte dedicada a la Lotería Nacional, es necesario elegir un día de sorteo en el que se desee participar, de los cuatro que siempre se encuentran a la venta como mínimo. A continuación, se debe seleccionar un número de cinco dígitos con el que se pretende participar en el sorteo, aunque también se puede optar por que el sistema lo seleccione de forma aleatoria. Este será el décimo virtual con el que se participa, siempre que el número no haya sido vendido anteriormente. De suceder, se notificará y pedirá al usuario que escoja uno distinto. Después, se indica cuántos décimos se quiere comprar y se procede al pago.

El procedimiento también puede llevarse a cabo a través de la aplicación para teléfonos móviles, que puede bajarse en dispositivos Android e iPhone.

Billetes de euros. Foto: Freepik

También se puede hacer la apuesta de manera presencial en alguno de los más de 10.500 puntos de venta repartidos por toda España. Al participar, se recibirá un décimo físico, que será necesario presentar al momento de reclamar un premio.

Hay una probabilidad de acertar el primer o segundo premio en los sorteos de una entre 100.000, aproximadamente. Sin embargo, hay más oportunidades de obtener premios de menor monto, sea por acertar cuatro cifras (una entre 2.500), tres (una entre 143), dos (una entre 11) o solamente el reembolso (una entre tres).

El precio de un boleto de jueves es de 3 € y el de uno de sábado es de € 6. De tratarse de un sorteo extraordinario, participar será más caro. Por ejemplo, el de Navidad llega a costar 20 €.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.