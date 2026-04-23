"En segundos todo cambió": visitante revela video que muestra momentos previos al tiroteo en Teotihuacán

Joel Torres, un turista que visitaba la Zona Arqueológica de Teotihuacán, grabó el momento en que Julio César Jasso Ramírez llega al lugar sobre el que minutos después abriría fuego.

El turista, que filmaba con una cámara 360, captó el trayecto de Julio César hasta uno de los costados de la estructura prehispánica e incluso llegó a registrar cuando se agacha y saca del morral el arma.

Mientras está en esa posición, se aprecia que se paran cerca de él las dos ciudadanas canadienses, una de las cuales murió en el lugar al recibir un disparo. La balacera dejó a trece turistas extranjeros heridos.

“Pensamos que eran cohetes… después escuchamos los gritos: ‘¡Tiros, tiros!’”



Joel Torres, turista de Dallas, narró el terror que vivió junto a su familia durante el tiroteo en Teotihuacán. En un nuevo video, muestra que logró captar al atacante segundos antes de que comenzara a… pic.twitter.com/oaHxJoWNpQ — La Silla Rota (@lasillarota) April 23, 2026

En el video, consignado por el medio mexicano El Universal, se ve como los turistas al principio no entienden lo que está sucediendo y se quedan quietos tras el primer disparo. Luego, cuando las detonaciones se repiten, comienzan a correr por las escaleras.

"En segundos todo cambió"

"Hace meses Yazmin y yo habíamos planeado este viaje con ilusión: traer a mi hijo y a su esposa a conocer la Ciudad de México. Desde Dallas, Texas, organizamos cada detalle pensando en crear recuerdos inolvidables", narró el turista en declaraciones consignadas por el medio mexicano.

"Ahí arriba, entre fotos y sonrisas, admirábamos la vista, sin imaginar lo que estaba por venir. Decidimos comenzar a bajar. Apenas habíamos descendido unos cuantos escalones—cuatro, cinco tal vez—cuando escuchamos un estruendo. Al principio pensamos que eran cohetes… pero en segundos todo cambió", agregó.

Atacante en pirámide de Teotihuacán. Foto: captura de pantalla.

"En ese instante, el miedo se apoderó de todo. Sabíamos que teníamos que bajar, pero los escalones eran peligrosos, empinados, y una caída podía ser fatal. Aun así, la adrenalina tomó el control. No sé cómo logramos bajar tan rápido", remarcó.

Perfil del tirador: imágenes de IA y mensaje críptico

El agresor, que se quitó la vida luego de cometer el tiroteo, fue identificado como Julio César Jasso Ramírez. Testigos señalaron que vestía una remera negra con la leyenda "Disconnect and self destruct" (desconectate y autodestrúyete).

Según consignó el medio mexicano El Universal, en el primer descanso del monumento se encontraron 21 casquilos calibre .380, un cartucho útil, una funda para cuchillo táctico y manchas de sangre. En ese lugar se encontró el cuerpo de la joven canadiense sin vida, con varios disparos en la cabeza.

Cédula de Julio César Jasso Ramírez, responsable de tiroteo en México. Foto: El Universal/GDA.

En el segundo nivel de la pirámide se encontró un portarretratos con una imagen generada por IA en la que se lo veía posando junto a David Harris y Dylan Bennett, los autores de la masacre Columbine, ocurrida el 20 abril 1999 en Colorado, Estados Unidos. En el tercer descanso fue localizado el cuerpo del agresor junto a un revólver, un cuchillo táctico, seis casquillos adicionales, dos cartuchos útiles y una mochila con libros y fotografías.

Con información de El Universal/GDA, AFP