En busca del “tesoro” del último capo de la Cosa Nostra: ¿en cuánto se estima la multimillonaria fortuna?

Una operación internacional permitó el arresto de tres personas y la incautación de bienes, sociedades y activos financieros por un valor superior a 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares) vinculados a la Cosa Nostra, la mafia siciliana, cuando estaba liderada por Matteo Messina Denaro que falleció en 2023 tras su captura después de 30 años huido de la Justicia.

Las acciones se está llevando a cabo en Italia, Andorra, Gibraltar, islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano, Principado de Mónaco y en España, en concreto en las ciudades de Málaga, Marbella, Benahavís y Puerto Banús, en estrecha colaboración y coordinación con los órganos judiciales y policiales correspondientes, informó este jueves la Guardia de Finanzas italiana en un comunicado.

Concretamente en España se han identificado 22 inmuebles de extraordinario valor, muchos de ellos considerados “auténticos resorts de lujo”, según las autoridades italianas. Esas propiedades están en algunas de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol.

Con esta operación, señala la nota, culmina una intensa labor de investigación que ha permitido reconstruir un imponente patrimonio fruto de la reinversión, incluso a través de sociedades offshore, de ingentes capitales derivados de actividades de narcotráfico, que prosperaron ya desde los años 80 realizadas por la Cosa Nostra de Trapani (Sicilia) y en interés de su propio líder, Matteo Messina Denaro.

Arresto de Matteo Messina Denaro, capo de la mafia siciliana prófugo por casi 30 años y condenado a perpetua. Foto: AFP

Se trata sólo de una parte del “tesoro” de Messina Denaro, que podría elevarse a 4.000 millones de euros, según algunos medios, y que el mafioso amasó durante los años en que estuvo prófugo y en los que siguió guiando las actividades criminales del clan.

Fueron detenidos en esta operación Giacomo Tamburello, de 65 años, conocido por su implicación en múltiples operaciones de importación y exportación de cocaína, heroína y hachís que se remontan a la década de 1980 y organizadas por el clan de Messina Denaro, junto con su esposa, María Antonina, y su hijo, Luca.

Las investigaciones surgieron a raíz de un aviso de las autoridades andorranas sobre María Antonina, originaria de Campobello di Mazara (Trapani) con importantes recursos económicos en ese país y movimientos de efectivo en las cuentas corrientes en varios bancos luxemburgueses, donde se depositaron aproximadamente 12 millones de euros.

Las investigaciones posteriores revelaron que había estado casada con el conocido narcotraficante, explicaron el fiscal nacional antimafia, Giovanni Melillo, y el fiscal de Palermo, Maurizio De Lucia, durante una rueda de prensa.

“Creemos haber identificado una parte significativa de las inversiones realizadas por la Cosa Nostra a lo largo de varias décadas. La cuantificación de los bienes incautados es solo indicativa. Estamos a la espera de los datos completos de las autoridades judiciales que colaboraron con nosotros. Por ahora, sin embargo, puedo decir que, frente a mafias que no conocen fronteras, la cooperación de las fuerzas policiales europeas ha sido fundamental”, declaró De Lucia.

Aseguraron que “esta es una operación de importancia estratégica. No se trata simplemente de identificar y confiscar una parte significativa de los recursos acumulados durante décadas de actividad ilegal de una organización poderosa como la Cosa Nostra. Se trata también de frustrar el intento de la Cosa Nostra de recuperar una organización completamente unificada e integral como la que era hace unos años”, señaló Melillo.

Mateo Messina Denaro, excapo de la Cosa Nostra. Foto: EFE

Tres décadas prófugo

Messina Denaro fue uno de los jefes más despiadados de Cosa Nostra, una organización criminal siciliana retratado en las películas del ciclo El Padrino. Fue el último gran capo de los corleoneses, tras Totò Riina y Bernardo Provenzano, que asesinaron a magistrados, policías, periodistas, políticos y a cientos de mafiosos rivales, fueron cayendo, pero faltaba él.

Messina fue condenado varias veces a cadena perpetua en rebeldía por su participación en los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992, y en los atentados con bomba de 1993 en Roma, Florencia y Milán. Una de sus seis cadenas perpetuas fue por el secuestro y posterior asesinato del hijo de 12 años de un testigo en el caso Falcone.

Desapareció en el verano de 1993 y pasó los siguientes 30 años prófugo, convirtiéndose en el criminal más buscado de Italia y se convirtió en una figura legendaria. Su decisión de someterse a un tratamiento contra el cáncer propició su detención el 16 de enero de 2023, mientras se encontraba en una clínica de Palermo.

Se descubrió que se había estado alojando cerca de su ciudad natal de Castelvetrano, un pequeño municipio siciliano de 10.800 habitantes.

Allanamientos a las propiedades del último capo de la mafia siciliana y líder de la Cosa Nostra, Matteo Messina. Foto: AFP

La investigación comenzó a partir de una comunicación de las autoridades de Andorra que ponía el foco sobre una mujer nacida en Campobello que manejaba importantes cantidades económicas. Con las pesquisas, supieron que había estado casada con un narcotraficante de alto nivel criminal, condenado en múltiples ocasiones, con estrechos vínculos con la Cosa Nostra.

El arresto de Messina Denaro pudo haber supuesto cierto alivio para sus víctimas, pero el jefe mafioso mantuvo siempre el silencio. Tras su detención, Messina Denaro llegó a negar haber sido miembro de la Cosa Nostra.

Fue encarcelado en un centro penitenciario en L’Aquila, donde continuó el tratamiento contra el cáncer, pero fue trasladado al hospital en agosto de ese mismo año. Murió el 25 de septiembre de 2023. AFP, EFE y El País de Madrid

Red narco víctima de la Camorra en Italia

La Camorra, la mafia napolitana, robó diez kilos de cocaína valorados en 280.000 euros a narcos sudamericanos mediante una falsa operación policial en el sur de Italia, informó el martes la policía italiana. El episodio salió a la luz durante una investigación de los Carabineros que culminó con la desarticulación de la red, la detención de cuatro personas (tres extranjeros y un italiano) y el desmantelamiento de una refinería clandestina de cocaína en Calabria. La organización movilizaba unos 800 kilos de droga al año, con un volumen de negocio superior a los 29 millones de dólares.