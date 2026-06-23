Elecciones en Perú: Sánchez denuncia irregularidades en el voto exterior que lidera Fujimori

El candidato izquierdista Roberto Sánchez solicitó este lunes anular el voto exterior en la segunda vuelta presidencial en Perú, en un intento por revertir el ajustado resultado que favorece a Keiko Fujimori. Con el 99,71 % de las actas escrutadas, la postulante derechista obtiene el 50,11 % frente al 49,88 % de Sánchez, una diferencia de apenas 40.600 votos que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace.

Por su parte, Sánchez sostiene que el proceso fue “gravemente afectado” por cambios en el sistema de transmisión de resultados desde el extranjero. Según explicó, se dejó de digitalizar las actas de 119 oficinas consulares, lo que obligó a trasladarlas físicamente a Lima para su conteo.

Para el candidato, esta modificación constituye una “grave irregularidad”. Además, denunció que el traslado de documentos se realizó sin garantías suficientes de custodia, lo que motivó a su partido a presentar una denuncia contra el canciller Carlos Pareja por presuntos delitos vinculados a fraude electoral.

La agrupación Juntos por el Perú afirmó que se “desmanteló de forma arbitraria e injustificada” el sistema logístico y de seguridad del sufragio en el exterior, señalando que las valijas diplomáticas utilizadas no cumplieron con estándares adecuados. En ese escenario, el Jurado Nacional de Elecciones aún debe resolver 43 apelaciones de actas impugnadas y realizar 23 audiencias de recuento.

El candidato presidencial peruano del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, durante el cierre de su campaña en Lima Foto: AFP

Sin embargo, los números muestran un dato clave: si se excluyen los votos del exterior, Sánchez pasaría a liderar con el 50,11% y una ventaja de 40.793 sufragios, lo que explica el por qué de su estrategia.

El canciller Carlos Pareja rechazó de forma tajante las acusaciones y aseguró que no hubo irregularidades en el proceso. “Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo (...) han encontrado irregularidad alguna”, afirmó.

El ministro agregó que esperará “con serenidad y respeto institucional” la decisión de las autoridades electorales, al tiempo que ejercerá su defensa ante las instancias correspondientes frente a la denuncia presentada por el partido de Sánchez.

La candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, habla con miembros de los medios de comunicación. Foto: AFP

Por su parte, Keiko Fujimori expresó preocupación por la demora en la proclamación oficial. “Cada día de retraso de no conocer los resultados es un día que se pierde para un proceso de transición”, dijo, en referencia a la necesidad de avanzar en definiciones políticas y económicas.

La candidata también planteó que el próximo Congreso evalúe mecanismos para acelerar el conteo electoral en futuras elecciones, en medio de críticas al ritmo del escrutinio actual y las tensiones derivadas de las denuncias por irregularidades electorales.

Con información de EFE