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El País Mundo

Elecciones en Perú hoy domingo 7 de junio EN VIVO: votación, resultados y noticias de la segunda vuelta

Día de las elecciones presidenciales donde se definirá si los peruanos se volcarán por la propuesta de la derecha con Keiko Fujimori, o por la izquierda con Roberto Sánchez.

El País
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07/06/2026, 11:09
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Esta combinación de imágenes creada el 2 de junio de 2026 muestra al candidato presidencial de Perú, Roberto Sánchez (izq.), del partido Juntos por el Perú, saludando mientras pronuncia un discurso tras los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Lima el 12 de abril de 2026, y a la candidata presidencial de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludando mientras sale de su casa en Lima el 15 de abril de 2026.
Candidato castillista, Roberto Sánchez, y candidata por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Foto: AFP fotos

Los primeros votos en escrutarse de las segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú fueron los emitidos en las mesas establecidas en los consulados peruanos en Asia y Oceanía, cuya votación ya concluyó tras haber sido los primeros del mundo en abrir.

Es el caso de las 112 mesas instaladas para peruanos en el exterior en Nueva Zelanda, Australia, Japón, República de Corea, China, Singapur, Filipinas y Malasia, cuya jornada electoral comenzó para Perú el sábado a las 14.00 (16:00 horas de Uruguay).

Sin embargo, los resultados de estas mesas no se visualizarán oficialmente hasta el cierre de los colegios en Perú, previsto para las 17:00 hora local (19:00 horas de Uruguay), momento en el que se habilitará la plataforma digital que muestra los resultados oficiales del escrutinio.

En Europa, Medio Oriente y África están en las últimas horas de la jornada electoral, según reportó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, encargado de desarrollar las votaciones en el exterior.

Las ciudades con mayor concentración de votantes peruanos en el exterior son Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606).

En Medio Oriente, los peruanos votan por primera vez en este proceso en locales habilitados en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar, países donde no hubo comicios en la primera vuelta al haber sido suspendidos por el conflicto bélico que afecta a la región del golfo Pérsico.

Las últimas mesas de votación en el exterior que se instalarán serán aquellas situadas en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, como Seattle, Vancouver, Phoenix, Los Ángeles y San Francisco.

Elecciones en Perú 2026
Una mujer vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, el 7 de junio de 2026.
FOTO: MARTIN BERNETTI/AFP

Los peruanos elegirán hoy entre dos propuestas de país muy diferentes: la de Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez

Balotaje entre Keiko Fuimori y Roberto Sánchez

En esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se enfrentan la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y el izquierdista Roberto Sánchez, escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Más de 27,3 millones de peruanos para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que supone el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

Seguridad en las elecciones de Perú 2026
Un miembro del personal electoral revisa el censo electoral justo antes de la apertura de las urnas durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un colegio electoral de Lima, el 7 de junio de 2026.
FOTO: MARTIN BERNETTI/AFP

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