Los peruanos elegirán hoy entre dos propuestas de país muy diferentes: la de Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez

Hoy es el día de las elecciones presidenciales en Perú, un acontecimiento que tendrá impacto en el país y la región, porque definirá si los peruanos se volcarán por la propuesta de la derecha con Keiko Fujimori, o por la izquierda con Roberto Sánchez. Se trata que un balotaje que mantiene a la población dividida, y también a los gobiernos y líderes de la región, algunos de los cuales se han ido expresando sobre ambos candidatos, como la líder de oposición del régimen chavista y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Hace un par de días la Justicia de Perú decidió enviar a juicio al candidato izquierdista Roberto Sánchez por presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido hace unos seis años. Esto se dio a conocer ayer sábado. El aspirante enfrentará hoy a la derechista Keiko Fujimori, hija del exmandatario autócrata Alberto Fujimori, en una apretada segunda vuelta, en cuya celebración no impactará la orden judicial, pues sigue un proceso de apelación.

Si gana la presidencia de Perú, Sánchez, congresista y exministro de 57 años, además gozaría de inmunidad, según lo establece la Constitución.

“Díctese auto de enjuiciamiento, en consecuencia declárase haber mérito para pasar a juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino”, leyó el juez Adolfo Farfán, tras una audiencia virtual de dos días.

La fiscalía peruana, que pidió una pena de cinco años y cuatro meses, expresó “estar conforme” con la resolución. La defensa de Sánchez ya anunció que apelará, para lo cual tiene un plazo de una semana.

Según la fiscalía, hay inconsistencias en los reportes financieros del partido de Sánchez, Juntos por el Perú, en las campañas para los comicios regionales y municipales en los que participó entre 2018 y 2020. De acuerdo con la acusación, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de su movimiento político para actividades partidarias que no fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sánchez hasta ahora no se ha pronunciado sobre la decisión judicial. El jueves asistió virtualmente a la audiencia, poco antes de su mitin de cierre de campaña en Lima.

“Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente”, escribió en abril sobre el proceso en la red social X. El político alega que el caso en su contra había sido archivado en 2025 por un tribunal, ante la falta de pruebas en la acusación del presunto delito de fraude.

En la recta final de la campaña, Sánchez ha hablado reiteradamente sobre el consenso y la estabilidad, distanciándose de los llamados a un cambio radical que asustaron a algunos votantes conservadores. El viernes, el aspirante aseguró a la AFP que incluso quiere entablar buenas relaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante su segundo mandato, Trump ha opinado en varias elecciones en América Latina para apoyar a candidatos conservadores, pero hasta ahora no lo ha hecho sobre Perú.

Sentir periodístico Opinión de El Comercio de lima sobre las urnas El diario El Comercio de Perú (Grupo GDA) publicó una columna en la que opina que “muy pocos peruanos acudirán a votar con algo que no se parezca al miedo”. Y lo fundamenta: “Aunque las propuestas de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP) difieren ampliamente, en el fondo tenemos dos candidatos que no nos garantizan que respetarán el orden constitucional ni la institucionalidad democrática. Si algo nos dejaron en claro los debates, es que ambos bandos creen que tienen la autoridad moral de echarle la culpa al otro de la crisis de gobernabilidad, inseguridad y el estancamiento económico en el que nos encontramos”. “La FP pinta como responsable a Sánchez por haber sido parte del gobierno de Pedro Castillo que fue, en sus mejores momentos, un caos y, en sus peores, mortífero para la inversión privada. También el equipo de JP dibuja a K. Fujimori como la lideresa de un partido que ha creado la crisis de gobernabilidad actual abusando del poder del Congreso”.

Sobre Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado mantuvo una reunión virtual con la candidata derechista peruana Keiko Fujimori, a quien advirtió de los peligros de modelos como los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y afirmó que Perú está en un momento histórico para avanzar hacia una ruta a la libertad.

“Hoy tuve una emotiva llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar, como lo que sucedió con la Venezuela de Chávez y Maduro”, indicó Fujimori en redes sociales.

La candidata, que se juega hoy en las urnas la Presidencia de Perú frente a Roberto Sánchez, compartió en sus redes sociales un breve mensaje y un video en el que se muestra parte de la videollamada que mantuvo con Machado. Agregó que el modelo de Chávez “llegó prometiendo prosperidad para todo el pueblo y terminó repartiendo miseria, inseguridad y expulsó a millones de venezolanos de su propio país”.

“En nuestro país, este 7 de junio tenemos la oportunidad y la responsabilidad de defender nuestra prosperidad y el futuro de nuestros hijos frente a quienes, disfrazados de demócratas, quieren arrebatarnos todo”, sostuvo Fujimori.

Explicó a Machado que está trabajando para que la población emita un voto consciente y entienda que las elecciones no se tratan sobre ella, sino de “defender la Constitución, un sistema económico de aperturas y el futuro de los peruanos”.

Antes del cambio de mando Los resultados oficiales a mitad de julio Los resultados finales de las presidenciales en Perú, que disputarán hoy Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se conocerán a mediados del julio próximo, poco antes de la transferencia del mando en el país, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó que la proclamación de las cifras al cien por ciento se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones. “(La proclamación) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos”, remarcó Rentería antes de precisar que durante estas elecciones las actas con observaciones se han incrementado en más de un 50 % en relación a comicios anteriores. Reiteró que esto “básicamente hace que la proclamación se demore un poco más por este mecanismo de recuento de votos, teniendo en cuenta que el Jurado Nacional (de Elecciones) es garantista de derechos”. Al respecto, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, declaró ayer en la emisora RPP que espera “que no haya tantas actas observadas” en estos comicios. La elección de legisladores en primera vuelta se realizó el pasado 12 de abril. Durante esa primera vuelta, cuyos resultados finales fueron proclamados el pasado 17 de mayo, Fujimori logró el 17,19 % de los votos válidos y Sánchez el 12,03 %. EFE

Con información de EFE y AFP