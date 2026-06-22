El vuelo sin escalas más largo del mundo comenzará a operar en 2027: vea cómo será el viaje

Las escalas, uno de los elementos más comunes en los viajes internacionales, podrían perder importancia en los próximos años. Airbus está impulsando el desarrollo del A350-1000ULR, un avión diseñado para recorrer hasta 18.000 kilómetros sin repostar y con una autonomía de vuelo de aproximadamente 22 horas. Se está desarrollando para la aerolínea australiana Qantas Airways, que la semana pasada anunció que se espera que comience a operar en octubre de 2027.

La iniciativa del fabricante europeo pretende inaugurar una nueva era en la aviación comercial, con vuelos directos entre ciudades separadas por grandes distancias y rutas que actualmente todavía requieren una o más conexiones.

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The first @Airbus A350-1000ULR to be painted in our @Qantas livery has just rolled out of the paint shop in Toulouse.



VH-OJA is named 'Vega' after the historic Catalina's that flew Double Sunrise flights in the 1940s. pic.twitter.com/tnNrQBFrGO — Qantas (@Qantas) June 17, 2026

Un proyecto para unir continentes

Tal como explicó Airbus en un comunicado oficial, el nuevo modelo se desarrolló para permitir "vuelos sin escalas desde Sídney a Nueva York y Londres por primera vez, con tiempos de vuelo de hasta 22 horas".

El mayor alcance de la aeronave es posible gracias a la adición de un tanque de combustible central trasero integrado en el fuselaje, una modificación que extiende su alcance en aproximadamente mil millas náuticas y le permite operar rutas que antes eran inviables para la aviación comercial convencional.

El programa forma parte del "Proyecto Sunrise", liderado por la aerolínea australiana Qantas Airways. La compañía ha encargado 12 de estos aviones, destinados a operar rutas de ultralargo recorrido entre Australia, Europa y Norteamérica. La primera entrega está prevista para abril de 2027.

Airbus está impulsando el desarrollo del A350-1000ULR. Foto: Airbus.

Pruebas iniciales y un habitáculo diseñado para la comodidad de los pasajeros

El A350-1000ULR ha completado una de las etapas más importantes de su desarrollo. Airbus informó que la aeronave realizó con éxito su primer vuelo en Toulouse, Francia, donde permaneció en el aire durante 3 horas y 42 minutos y alcanzó una altitud de más de 41.000 pies.

Tras este vuelo de prueba, se inició una campaña de certificación de dos meses. Durante las próximas pruebas, se evaluarán aspectos como los sistemas de refrigeración de la cocina y el rendimiento de la ventilación y el control de temperatura de la cabina durante operaciones de larga duración.

La configuración elegida por Qantas cuenta con una cabina de cuatro clases con capacidad para 238 pasajeros. Además de Primera Clase, Clase Business, Clase Turista Premium y Clase Turista, el diseño incluye espacios dedicados al bienestar de los pasajeros, con áreas donde pueden caminar, estirarse y relajarse durante los vuelos más largos.

La carrera por los vuelos de ultralarga distancia

El proyecto pretende superar los récords actuales, como la ruta Singapur-Nueva York, considerada una de las más largas del mundo, con una duración aproximada de 19 horas.

Para la industria aérea, el objetivo no es solo reducir el tiempo total de viaje. Airbus afirma que estos modelos también representan un nuevo estándar gracias a un menor consumo de combustible y una reducción de las emisiones de carbono, así como a mejoras diseñadas para que la experiencia de pasar casi un día entero en el aire sea más cómoda.

Si se cumplen los plazos, las rutas directas entre ciudades tan distantes como Londres y Sídney podrían convertirse en una realidad comercial para 2027, una transformación que promete redefinir la forma en que se conectan algunos de los lugares más remotos del planeta.

O Globo/GDA