"El terror quiso sepultar la democracia bajo el fuego", dijo Biden en aniversario del 11-S

ATENTADO

El 11 de septiembre de 2001, 2.977 personas murieron en los atentados más mortíferos de la historia, cometidos por la organización yihadista Al Qaida.

AFP, EFE NUEVA YORK, MIAMI

Estados Unidos honró ayer la memoria de las casi 3.000 personas muertas en los peores ataques conocidos, el 11 de septiembre de 2001, que cambiaron “el curso de la historia estadounidense”, según el presidente Joe Biden.

En Nueva York, una multitud reunida cerca del impresionante museo y memorial en Manhattan guardó silencio durante dos minutos, a las 9:46 y a las 10:03 horas de Uruguay, los momentos exactos en que dos aviones secuestrados por comandos islamistas se estrellaron contra las torres Norte y Sur del World Trade Center, derrumbándose luego en un diluvio de acero y polvo.

Entre el público, la vicepresidenta Kamala Harris escuchó la larga lista de nombres de víctimas. Biden participó en otra ceremonia, en el Pentágono.

“Si bien el dolor se desvanece un poco con el tiempo, la ausencia permanente de mi padre es tan palpable como siempre”, dijo el hijo de Jon Leslie Albert después de leer los nombres de varias víctimas, incluido el de su padre.

Otro familiar de una víctima, en un llamado a las figuras políticas presentes a sanar las profundas divisiones de Estados Unidos, dijo que “no se debería necesitar otra tragedia para unir a nuestra nación”.

El 11 de septiembre de 2001, 2.977 personas murieron en los atentados más mortíferos de la historia, cometidos por la organización yihadista Al Qaida.

Dos aviones impactaron contra dos torres del World Trade Center en Nueva York, un tercero lo hizo contra el Pentágono y un cuarto, que parecía tener como objetivo el Capitolio o la Casa Blanca, se estrelló en una zona boscosa en Shanksville, Pensilvania, tras una rebelión de pasajeros.

Nadie a bordo de los cuatro aviones comerciales secuestrados sobrevivió.

Washington

Cerca de la capital, Washington, Biden conmemoró el aniversario en el Pentágono.

Con aspecto solemne y con una mano en el corazón, participó en una ceremonia de colocación de flores cerca del inmenso edificio sede del Departamento de Defensa, donde se estrelló uno de los aviones secuestrados, matando a 184 personas.

“Sé que para quien ha perdido a alguien, 21 años es a la vez una eternidad y un tiempo muy corto”, dijo el demócrata desde el podio, bajo una fina lluvia.

Biden compartió un mensaje enviado el 11 de septiembre de 2001 por la reina Isabel II, fallecida el jueves, al pueblo estadounidense. “El dolor es el precio a pagar por el amor”, escribió entonces la soberana.

“El curso de la historia estadounidense cambió ese día”, continuó el presidente.

Pero lo que no cambió fue “el carácter de esta nación”, “los sacrificios, el amor, la generosidad” de los que es capaz Estados Unidos, recalcó.

“Hoy no se trata del pasado, sino del futuro”, prosiguió Biden, llamando a los estadounidenses a defender la democracia, garante de la libertad que los terroristas querían “enterrar bajo el fuego, el humo y las cenizas”.

En un tuit más temprano, el mandatario había prometido “seguir manteniendo viva la memoria de las preciosas vidas que nos robaron” durante esos ataques hace 21 años.

Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, participó en la mañana de ayer en una ceremonia en Shanksville, Pensilvania. Líderes internacionales también rindieron tributo a las víctimas de atentados que marcaron al mundo entero.

“Ucrania, que enfrenta ataques con misiles a diario, sabe bien lo que es el terrorismo y se solidariza sinceramente con el pueblo estadounidense”, tuiteó el presidente Volodimir Zelenski, cuyo país fue invadido por Rusia a fines de febrero.

Más allá del terrible saldo de miles de muertos y heridos el 11 de septiembre de 2001, miles más murieron en los años siguientes por enfermedades provocadas por los gases tóxicos del derrumbe de las imponentes torres.

El pasado sábado, Nueva York se iluminó con un “Tributo a la luz” que mostraba dos rayos azules proyectados en el cielo nocturno, simbolizando las Torres Gemelas.

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Miami

Varias ciudades del sur de Florida (EE.UU.) conmemoraron ayer el aniversario con ceremonias en cuarteles de bomberos, museos y parques, para “honrar las vidas perdidas de los socorristas y otras víctimas”.

“A medida que pasa el tiempo, la valentía y el último sacrificio realizado por los primeros en responder y los recuerdos de las familias que perdieron a sus seres queridos vivirán para siempre. Nosotros nunca olvidaremos. #DíaPatriota”, escribió en Twitter el Departamento de Bomberos de Miami-Dade.

Este condado eligió como cada año el Tropical Park, un terreno muy concurrido en el corazón de Miami, para realizar una ceremonia simbólica en recuerdo a las víctimas mortales.

Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado, afirmó que los ataques terroristas del 11-S “cambiaron nuestra nación para siempre”.

“Con casi 3.000 vidas perdidas, hoy nos unimos para recordar y honrar a todos ellos, y a los socorristas que hicieron el máximo sacrificio para proteger a nuestra nación”, destacó la regidora.