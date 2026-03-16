El presidente Vladimir Zelenski acusó a sus aliados europeos de “chantaje”

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a sus aliados europeos de hacer “chantaje” a Kiev sobre el oleoducto Druzhba que transporta petróleo ruso. Afirmó que los europeos lo presionan para reparar este oleoducto al vincular este tema con un préstamo europeo de 90.000 millones de dólares, bloqueado por Budapest y que sirve principalmente para comprar armas para Ucrania.

El oleoducto, dañado según Kiev por un ataque ruso en enero en el oeste de Ucrania, se ha convertido en motivo de disputa entre este país y la vecina Hungría. “Me están obligando a restablecer Druzhba”, dijo Zelenski a un grupo de periodistas el sábado, en declaraciones bajo embargo hasta ayer domingo. “Les he dicho a nuestros amigos en Europa que esto se llama chantaje”, sostuvo. “¿En qué se diferencia esto de levantar las sanciones contra los rusos?” se preguntó.

Zelenski hace referencia a la decisión estadounidense de aligerar las sanciones sobre las ventas de petróleo ruso debido a la crisis petrolera desencadenada por la guerra en Irán. Ucrania afirma que la reparación del oleoducto podría tardar hasta seis semanas. La Comisión Europea propuso enviar una misión para inspeccionarlo.

El presidente ucraniano también habló de la guerra en Oriente Medio y dijo que espera que no le cueste perder el apoyo estadounidense, ahora que Washington está centrado en atacar a Irán. Washington ha sido el principal apoyo de Kiev frente a Rusia hasta que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y cortó casi toda la ayuda a Ucrania, además de presionar al país para que alcance un acuerdo con Moscú.

Representantes estadounidenses solicitaron, sin embargo, ayuda de Kiev para contrarrestar los ataques de drones iraníes en los países del Golfo, según Zelenski. AFP