El presidente de Corea del Sur comenzó su gira en esta región y puso su foco en el Mercosur

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, que ayer domingo arrancó en Brasil una gira por Sudamérica, visualiza “una nueva fase” con la región, mientras busca relanzar las negociaciones para un acuerdo comercial con Mercosur y fortalecer la cooperación en minerales críticos ante el auge de la inteligencia artificial (IA).

“Los países del Mercosur son líderes mundiales en agricultura, producción de alimentos, energía y minerales críticos. Corea del Sur es líder mundial en manufactura avanzada, tecnologías digitales, construcción naval, baterías e innovación. Al aunar estas fortalezas, podemos crear cadenas de valor resilientes que beneficien a ambas regiones”, señaló Lee en entrevista con EFE.

El presidente surcoreano llega a Brasilia para reunirse hoy lunes con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el día siguiente participará en un foro empresarial en São Paulo, acompañado por una delegación comercial que incluye al presidente del Grupo Hyundai Motor, Chung Euisun.

En su gira también visitará Chile para sostener el 30 de julio una cumbre con el presidente chileno, José Antonio Kast, y al día siguiente sostendrá un encuentro en Buenos Aires con el mandatario Javier Milei, donde se prevé que aborden la cooperación bilateral en tierras raras y energía ante la situación en Oriente Medio. El viaje por Sudamérica tiene lugar después de haberse reunido en Estados Unidos con los líderes de los gigantes tecnológicos OpenAI, Nvidia y Anthropic, y presentar su visión para establecer en Corea del Sur un centro de IA de clase mundial.

Fachada del Edificio Mercosur, en la rambla del Parque Rodó, en Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto

En la anterior cumbre entre Lee y Lula, en febrero en Seúl, el mandatario brasileño respaldó las intenciones del Gobierno surcoreano para reactivar las negociaciones estancadas para un acuerdo comercial con Mercosur.

Al abordar la importancia de alcanzar el pacto, el mandatario surcoreano dijo que, ante el proteccionismo, las tensiones geopolíticas, las disrupciones de las cadenas de suministro y la inseguridad energética, los países necesitan “socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua”. Lee consideró que el auge de la inteligencia artificial y la manufactura avanzada hace del sector de minerales críticos en la región sudamericana una “consideración estratégica” cada vez más importante. EFE