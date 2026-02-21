El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue liberado tras amnistía y prometió que “seguirá luchando”

El opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue liberado la madrugada de ayer tras aprobarse la histórica ley de amnistía en el Parlamento de Venezuela.

Así lo anunció el propio dirigente en su cuenta de X, donde también pidió poner el “foco” para que Venezuela vuelva a ser “libre”. “Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena”, dijo Guanipa en la red social.

“Vamos a luchar todos para lograr que esto que se ha iniciado se convierta en una realidad y que tengamos democracia, libertad para todos por igual, ¡que viva Venezuela libre!”, dijo luego a sus simpatizantes con un megáfono frente a la basílica de la ciudad.

El también exdiputado consideró que la ley aprobada en el Parlamento “no es ninguna amnistía” sino un documento que pretende “chantajear a muchos venezolanos inocentes” y que excluye a gente que todavía se encuentra encarcelada, en sintonía con opositores que ya se han expresado en ese sentido, como Edmundo González Urrutia.

Foto de archivo de Juan Pablo Guanipa y María Corina Machado. Foto: EFE.

“Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria”, indicó.

En ese sentido pidió poner el “foco” para trabajar “sin descanso” hasta lograr que Venezuela “vuelva a ser libre y próspera”, de la mano de Machado y González Urrutia.

Guanipa reiteró su exigencia para que todos los presos políticos sean liberados “inmediatamente” y para que todos los exiliados regresen.

El opositor fue liberado hace casi dos semanas en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado en enero pasado por el Gobierno, pero horas después de salir de prisión fue detenido nuevamente y enviado a arresto domiciliario. EFE, AFP