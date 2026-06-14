El nuevo régimen de Venezuela sigue abriéndose a la inversión extranjera: otorgó licencias a la británica Shell

Venezuela otorgó una licencia a la británica Shell para la explotación y exportación de gas, sumándose a las trasnacionales que regresan al país gracias a una reciente reforma a la ley de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión extranjera. La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsó en enero una nueva ley de hidrocarburos bajo la presión de Estados Unidos, luego de la captura del dictador Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

Con esta licencia, Shell podrá explotar el campo Loran, que contiene siete yacimientos de gas natural, seis de ellos transfronterizos con Trinidad y Tobago.

Rodríguez dijo que esta adjudicación “va a permitir que Venezuela dé un paso muy importante en su desarrollo gasífero y también como exportador de gas”.

La mandataria añadió que este campo gasífero estuvo abandonado durante 23 años.

Luego de la aprobación de la reforma de la ley de hidrocarburos a finales de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos flexibilizó las sanciones contra Venezuela.

El país cuenta con la mayores reservas de petróleo en el mundo y también es rico en gas natural.

Peter Costello, presidente de Exploración y Producción de Shell, afirmó que “la firma de estos acuerdos son un logro maravilloso para Venezuela y Shell y subraya nuestra alianza de mucho tiempo”.

Más temprano, representantes de Shell visitaron las instalaciones del Complejo Operativo Muscar, el centro de recepción y distribución de gas asociado a la extracción de petróleo más importante del estado Monagas, en el noreste del país, según informó la estatal Petróleos de Venezuela.

Venezuela y Trinidad y Tobago firmaron en 2023 un acuerdo con Shell para la producción y exportación de gas de otro yacimiento, el Dragón, que cuenta con 120.000 millones de metros cúbicos de gas, y que ha operado intermitentemente en medio del embargo petrolero impuesto por Estados Unidos a Venezuela en 2019.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha suscrito acuerdos con varias de las principales petroleras del mundo, entre ellas la británica BP y la española Repsol.

AFP