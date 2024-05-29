Por Elisabetta Piqué/La Nación/GDA

Las palabras de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, causaron polémica este martes en medio de la inauguración de un nuevo centro deportivo en Caivano, localidad en la periferia de Nápoles.

El gobernador de Campania, Vicenzo de Luca, había insultado a Meloni llamándola "Stronza" ("sorete"), por lo que Meloni, al cruzárselo en la inauguración, lo saludó con la mano y le dijo: "Presidente De Luca, soy esa stronza de la Meloni, ¿cómo le va?". El particular saludo de Meloni quedó captado en cámara y fue difundido en redes sociales.

🇮🇹🥊Así se presentó Giorgia Meloni ante un presidente regional que la había tratado de "stronza" (imbécil) en febrero: "Presidente de Luca, soy la imbécil de la Meloni. ¿Cómo estás?" pic.twitter.com/IfNmYiU6t2 — El Economista (@ElEconomista_) May 28, 2024

Petrificado, De Luca se limitó a contestarle "bienvenida, bien de salud", mientras Meloni siguió saludando a otras autoridades que la esperaban. De Luca, de 75 años y del Partido Democrático (PD), había llamado “stronza” a la primera ministra el 16 de febrero pasado durante una manifestación en Roma, promovida por él, para protestar en contra del proyecto de autonomía diferenciada y para reclamar más fondos.

Más allá de que Meloni quiso demostrar que volvió a hacer presente al Estado en un clásico "barrio abandonado" de la periferia de Nápoles, donde inauguró un centro deportivo, también quiso dar un golpe de escena en la campaña electoral y cosechar más consenso.

El video del apretón de manos de Meloni a De Luca fue filmado incluso por su vocero, Fabrizio Alfano, fue enseguida subido a las redes sociales por Atreju, el sitio de Hermanos de Italia, con la frase: “¡Giorgia enseñanos a vivir!”.

El video se hizo enseguida viral, dio titulares en noticieros de radio y televisión y alimentó la polémica entre la opinión pública.

Lejos de pensar que ese saludo-venganza de “soy esa stronza de Meloni” y el consecuente enfrentamiento entre ella y De Luca iba a opacar la inauguración del nuevo centro deportivo de Caivano, una promesa mantenida por su gobierno, en el equipo mediático de Meloni estaban exultantes. De hecho, no ocultaban su felicidad ante el hecho de que se había viralizado el video de ese momento, algo que, en campaña electoral, significa haber centrado el objetivo.

Como era de esperar y después de haber quedado anonadado, De Luca reaccionó recién este miércoles a lo que el diario italiano La Repubblica definió “una trampa” de la primer ministra: “Ayer no oí las cosas dichas por la primera ministra, oí solamente cuando se acercó para preguntarme cómo estaba y de hecho yo le contesté ‘bien de salud y bienvenida’”, sostuvo.