El impactante incendio que paralizó la estación más concurrida de Escocia: los servicios fueron cancelados

Todos los servicios de Glasgow Central, la estación de trenes más concurrida de Escocia, fueron cancelados este lunes a raíz de un feroz incendio iniciado este domingo en un edificio lindero.

Las llamas se propagaron por la construcción, un edificio victoriano donde funcionaba una tienda de venta de insumos de vapeo, sobre las 15:45 de este domingo, informó BBC.

El Servicio Escocés de Bomberos y Rescate (SFRS, por su sigla en inglés) trabajó durante toda la noche en el lugar para sofocar el fuego. National Rail informó que la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Bomberos trabajan para controlar un gran incendio en el centro de Glasgow26 Foto: ANDY BUCHANAN/AFP

Los pisos se derrumban dentro del edificio mientras los bomberos trabajan en el lugar de un gran incendio en el centro de la ciudad de Glasgow. Foto: ANDY BUCHANAN/AFP

Incendio junto a Glasgow Central Station Foto: ANDY BUCHANAN/AFP

El edificio, conocido como Union Corner, data de 1851. Es más antiguo que la propia estación, que fue inaugurada en 1879.

"Estoy profundamente preocupado por el incendio ocurrido esta noche cerca de la Estación Central de Glasgow y muy agradecido a todos los servicios de emergencia que están respondiendo. Por favor, sigan las recomendaciones de viaje, eviten la zona y manténganse a salvo", publicó el primer ministro escocés, John Swinney en su cuenta de X.

I am deeply concerned about the fire near Glasgow Central Station tonight and very grateful to all of the emergency services who are responding. Please continue to follow travel guidance, avoid the area and stay safe. https://t.co/fkhAHlTgdp — John Swinney (@JohnSwinney) March 8, 2026

Batalla campal tras el final del clásico entre Rangers y Celtic

Otro incidente sacudió la ciudad de Glasgow este domingo. Hinchas del Celtic y del Rangers protagonizaron una batalla campal en plena cancha del Ibrox Park tras el final del partido correspondiente a la Copa de Escocia, que terminó con la eliminación en los penales del equipo local.

Los disturbios comenzaron cuando decenas de fanáticos del Celtic invadieron el césped para celebrar su victoria en los cuartos de final. Eso provocó una incursión de cientos de hinchas del Rangers, que intentaron atacar a sus rivales del Old Firm con el lanzamiento de objetos y material pirotécnico antes de que la policía y los encargados de seguridad consiguieran formar un cordón a lo ancho del campo.

Los hinchas siguieron intercambiando insultos a ambos lados de la barrera antes de que se restableciera el orden.