El País Mundo

El impactante incendio que paralizó la estación más concurrida de Escocia: los servicios fueron cancelados

El fuego inició en un edificio victoriano donde funciona una tienda de venta de insumos para vapear, justo al lado de la inmensa estación de trenes. No se reportaron heridos.

09/03/2026, 08:47
Foto: ANDY BUCHANAN/AFP

Todos los servicios de Glasgow Central, la estación de trenes más concurrida de Escocia, fueron cancelados este lunes a raíz de un feroz incendio iniciado este domingo en un edificio lindero.

Las llamas se propagaron por la construcción, un edificio victoriano donde funcionaba una tienda de venta de insumos de vapeo, sobre las 15:45 de este domingo, informó BBC.

Grave siniestro de tránsito: una mujer y dos niñas en estado delicado tras despiste y vuelco en la ruta

El Servicio Escocés de Bomberos y Rescate (SFRS, por su sigla en inglés) trabajó durante toda la noche en el lugar para sofocar el fuego. National Rail informó que la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

El edificio, conocido como Union Corner, data de 1851. Es más antiguo que la propia estación, que fue inaugurada en 1879.

"Estoy profundamente preocupado por el incendio ocurrido esta noche cerca de la Estación Central de Glasgow y muy agradecido a todos los servicios de emergencia que están respondiendo. Por favor, sigan las recomendaciones de viaje, eviten la zona y manténganse a salvo", publicó el primer ministro escocés, John Swinney en su cuenta de X.

Batalla campal tras el final del clásico entre Rangers y Celtic

Otro incidente sacudió la ciudad de Glasgow este domingo. Hinchas del Celtic y del Rangers protagonizaron una batalla campal en plena cancha del Ibrox Park tras el final del partido correspondiente a la Copa de Escocia, que terminó con la eliminación en los penales del equipo local.

Los disturbios comenzaron cuando decenas de fanáticos del Celtic invadieron el césped para celebrar su victoria en los cuartos de final. Eso provocó una incursión de cientos de hinchas del Rangers, que intentaron atacar a sus rivales del Old Firm con el lanzamiento de objetos y material pirotécnico antes de que la policía y los encargados de seguridad consiguieran formar un cordón a lo ancho del campo.

Los hinchas siguieron intercambiando insultos a ambos lados de la barrera antes de que se restableciera el orden.

Batalla campal en Escocia tras el final del clásico entre Rangers y Celtic: arrojaron objetos y pirotecnia

