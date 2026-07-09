El espía ruso que construyó un identidad ficticia en Brasil y será expulsado por el gobierno de Lula

El Gobierno brasileño decidió expulsar del país al ciudadano ruso Sergey Vladimirovich Cherkasov, señalado por autoridades internacionales como presunto agente del servicio de inteligencia militar de Rusia (GRU), una vez concluya la condena de quince años que cumple en Brasil por el uso de documentos falsos.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Justicia, y establece además la prohibición de que Cherkasov vuelva a ingresar a territorio brasileño durante los próximos 30 años. La expulsión solo podrá ejecutarse cuando el ruso termine de cumplir su pena o si la Justicia autoriza su liberación anticipada.

Cherkasov permanece recluido en la Penitenciaría Federal de Brasilia desde finales de 2022, cuando fue detenido al regresar deportado desde Países Bajos. Hay además un pedido de extradición solicitado por Rusia, que sigue pendiente de la decisión final del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La resolución tampoco precisa a qué país será enviado el ciudadano ruso cuando abandone Brasil. El caso adquirió repercusión internacional después de que las autoridades neerlandesas impidieran en abril de 2022 el ingreso de Cherkasov a Países Bajos, adonde había viajado con un pasaporte brasileño auténtico obtenido mediante una identidad falsa para incorporarse como becario al Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya.

Fachada del Palacio de Planalto, edificio sede del Poder Ejecutivo de Brasil, en la ciudad de Brasilia. Foto: Nicolás Pereyra

El ruso de 38 años fue deportado luego de que autoridades neerlandesas lo acusaran de intentar recoger informaciones sobre los procesos por crímenes de guerra para enviarlas a Moscú.

Según las investigaciones, el ruso ingresó en Brasil en 2010 con su pasaporte original y durante años construyó la identidad ficticia de Viktor Muller Ferreira, supuestamente nacido en la ciudad de Niterói, con la que obtuvo documentos brasileños auténticos, estudió en el extranjero y viajó por diferentes países.

Tras ser deportado por las autoridades neerlandesas, la Policía Federal brasileña lo arrestó al desembarcar en San Pablo y posteriormente fue condenado por el uso de documentos falsificados.