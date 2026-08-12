El cielo se oscureció en pleno atardecer: histórico eclipse solar en Europa dejó impactantes imágenes
El fenómeno pudo observarse en su totalidad en varias zonas de España. No se veía un eclipse de estas características en Europa continental desde el 2006.
Millones de europeos y aficionados de todo el mundo miraron al cielo este miércoles durante un inusual eclipse solar total que cruzó parte del continente y sumió a una zona de España en la oscuridad durante el atardecer.
El fenómeno astronómico, que es poco frecuente, se trata además del primero de este tipo en Europa continental desde 2006. Arrancó en Rusia alrededor de las 17:00 GMT (o las 14:00 de Uruguay), cruzó el hemisferio norte y pasó sobre Groenlandia y el Atlántico en una primera etapa. Luego cruzó en diagonal España, desde el noroeste atlántico hasta las islas Baleares en el Mediterráneo, donde desapareció alrededor de las 18:30 GMT.
Así se ha visto el #EclipseRTVE desde un Observatorio de Palencia.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 12, 2026
Allí, a las 20:30 se ha alcanzado la totalidad, que ha durado cerca de 1 min 40s. La imagen ha sido grabada por la Agencia Espacial Europea (ESA) pic.twitter.com/6R80ng9nCP
Fuera de esa franja diagonal, el fenómeno fue parcial, como ocurrió en Francia, Canadá, África Occidental o Estados Unidos. El evento ofreció a los científicos una oportunidad poco frecuente de estudiar la atmósfera del Sol y su capa más externa, con la esperanza de acercarse a los secretos de los vientos solares y del campo magnético de la estrella.
NASA alquiló pueblo rural de España para retransmitir el eclipse
Una treintena de investigadores de la NASA y del Exploratorium de San Francisco "tomaron" Villalibado, un pueblo semiabandonado de la provincia castellana de Burgos (norte de España) para seguir el eclipse de sol, estudiar el fenómeno astronómico y además retransmitirlo para que más de 10 millones de personas pudieran verlo en directo desde cualquier parte del mundo.
La iglesia de San Salvador, que se ubica sobre una terraza elevada, fue la que atrajo la atención de la agencia espacial estadounidense, y sus compañeros del gran laboratorio dedicado a la divulgación científica, durante una visita de reconocimiento por la comunidad autónoma de Castilla y León en busca de la ubicación perfecta para seguir este acontecimiento científico.
"Me llamaron hace como 16 o 18 meses, cuando nadie hablaba todavía del eclipse", explicó a EFE Juan Ansótegui, gerente de Las de Villadiego, el complejo de turismo rural que arrancó en 2007 con un proyecto para recuperar la población, que llevaba más de treinta años deshabitado, y que estos días ocupan los científicos.
Son las impresionantes imágenes de cómo se ha visto el eclipse desde un avión de Iberia.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 12, 2026
El avión de Iberia ha despegado del aeropuerto de Madrid Barajas y ha seguido en directo la imagen que ha grabado una GoPro#Eclipse #EclipseRTVE pic.twitter.com/YxtII0Lv3p
Reconoció que cuando le dijeron que eran de la NASA y que querían alquilar el complejo turístico no se lo creía y pidió que le mandaran la información complementaria. Tras comprobar que era cierto, quedó con ellos para una visita privada, y no hubo dudas: alquilaron las instalaciones y se pusieron al preparar la cobertura científica del eclipse.
Agencia EFE
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