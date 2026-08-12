El cielo se oscureció en pleno atardecer: histórico eclipse solar en Europa dejó impactantes imágenes

Millones de europeos y aficionados de todo el mundo miraron al cielo este miércoles durante un inusual eclipse solar total que cruzó parte del continente y sumió a una zona de España en la oscuridad durante el atardecer.

El fenómeno astronómico, que es poco frecuente, se trata además del primero de este tipo en Europa continental desde 2006. Arrancó en Rusia alrededor de las 17:00 GMT (o las 14:00 de Uruguay), cruzó el hemisferio norte y pasó sobre Groenlandia y el Atlántico en una primera etapa. Luego cruzó en diagonal España, desde el noroeste atlántico hasta las islas Baleares en el Mediterráneo, donde desapareció alrededor de las 18:30 GMT.

Vista del eclipse solar en Zaragoza, este miércoles. Foto: Javier Belver/Agencia EFE.

Así se ha visto el #EclipseRTVE desde un Observatorio de Palencia.



Allí, a las 20:30 se ha alcanzado la totalidad, que ha durado cerca de 1 min 40s. La imagen ha sido grabada por la Agencia Espacial Europea (ESA) pic.twitter.com/6R80ng9nCP — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 12, 2026

Fuera de esa franja diagonal, el fenómeno fue parcial, como ocurrió en Francia, Canadá, África Occidental o Estados Unidos. El evento ofreció a los científicos una oportunidad poco frecuente de estudiar la atmósfera del Sol y su capa más externa, con la esperanza de acercarse a los secretos de los vientos solares y del campo magnético de la estrella.

Personas observan el eclipse solar en Portugal. Foto: Paula Cunha/EFE.

NASA alquiló pueblo rural de España para retransmitir el eclipse

Una treintena de investigadores de la NASA y del Exploratorium de San Francisco "tomaron" Villalibado, un pueblo semiabandonado de la provincia castellana de Burgos (norte de España) para seguir el eclipse de sol, estudiar el fenómeno astronómico y además retransmitirlo para que más de 10 millones de personas pudieran verlo en directo desde cualquier parte del mundo.

Avión vuela frente al eclipse solar en Turín, Italia. Foto: Tino Romano/El País.

La iglesia de San Salvador, que se ubica sobre una terraza elevada, fue la que atrajo la atención de la agencia espacial estadounidense, y sus compañeros del gran laboratorio dedicado a la divulgación científica, durante una visita de reconocimiento por la comunidad autónoma de Castilla y León en busca de la ubicación perfecta para seguir este acontecimiento científico.

Personas observan el eclipse solar en Colle della Maddalena, en Turín. Foto: Tino Romano/Agencia EFE.

"Me llamaron hace como 16 o 18 meses, cuando nadie hablaba todavía del eclipse", explicó a EFE Juan Ansótegui, gerente de Las de Villadiego, el complejo de turismo rural que arrancó en 2007 con un proyecto para recuperar la población, que llevaba más de treinta años deshabitado, y que estos días ocupan los científicos.

Son las impresionantes imágenes de cómo se ha visto el eclipse desde un avión de Iberia.



El avión de Iberia ha despegado del aeropuerto de Madrid Barajas y ha seguido en directo la imagen que ha grabado una GoPro#Eclipse #EclipseRTVE pic.twitter.com/YxtII0Lv3p — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 12, 2026

Reconoció que cuando le dijeron que eran de la NASA y que querían alquilar el complejo turístico no se lo creía y pidió que le mandaran la información complementaria. Tras comprobar que era cierto, quedó con ellos para una visita privada, y no hubo dudas: alquilaron las instalaciones y se pusieron al preparar la cobertura científica del eclipse.

Agencia EFE