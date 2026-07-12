Egipto inaugura El Octágono, el cuartel militar más grande del mundo que supera al Pentágono

Egipto inauguró el 4 de julio un complejo militar bautizado como El Octágono, considerado el mayor cuartel general de defensa del mundo por superficie.

Este edificio, ubicado en la Nueva Capital Administrativa situada 45 kilómetros al este de El Cairo, reemplaza al Pentágono de Estados Unidos y se convirtió en una de las obras más emblemáticas de esta nueva ciudad.

El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, destacó que el nuevo cuartel fortalecerá la capacidad de planificación estratégica, coordinación y respuesta de las Fuerzas Armadas del país, lo que representa un avance importante en la modernización del sistema de defensa nacional.

Dimensiones y diseño arquitectónico del nuevo complejo militar

El complejo militar ocupa aproximadamente 8.900 hectáreas, una superficie superior a las 11 mil hectáreas del Pentágono estadounidense. Su diseño arquitectónico consiste en ocho edificios principales conectados, de donde surge su nombre: The Octagon.

El Octágono de Egipto. Foto: African Folder.

Fue concebido como un centro integral de comando y control equipado con sistemas avanzados de comunicación, gestión de crisis y coordinación entre todas las fuerzas militares y organismos del Estado.

Modernización estratégica y la Nueva Capital Administrativa de Egipto

Además de albergar el mando estratégico, el Octágono facilitará la interacción con ministerios, agencias gubernamentales e instituciones nacionales mediante plataformas tecnológicas integradas.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia del primer ministro Mostafa Madbouly, el ministro de Defensa y Producción Militar Ashraf Salem Zaher y el jefe del Estado Mayor Ahmed Khalifa, entre otros altos funcionarios.

El complejo forma parte del megaproyecto del gobierno egipcio que busca trasladar instituciones estatales desde El Cairo hacia la Nueva Capital Administrativa para descongestionar la capital histórica y centralizar organismos y centros estratégicos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.