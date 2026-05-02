EE.UU. anunció acuerdo militar con grandes compañías de Inteligencia Artificial

El Pentágono anunció ayer viernes acuerdos con siete empresas líderes en inteligencia artificial para implementar su tecnología en sistemas militares clasificados. Según un comunicado del gobierno estadounidense, SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services se integrarán en los sistemas clasificados más sensibles del Departamento de Defensa, como la planificación de misiones, la orientación de armas y otros fines.

El anuncio no incluye a Anthropic, empresa que se encuentra inmersa en una disputa con el Pentágono debido a su exigencia de establecer salvaguardas respecto a la forma en que el ejército utiliza sus herramientas de IA.

A principios de este año, el Pentágono calificó a la startup de IA como un riesgo para la cadena de suministro, prohibiendo su uso por parte del ejército y sus contratistas.

El modelo de IA de Anthropic, Claude, era el único autorizado para su uso en operaciones clasificadas por el ejército, que aún lo sigue utilizando.

La semana pasada, el presidente Donald Trump declaró que su gobierno podría entenderse con Anthropic “a la perfección”, después de que el director ejecutivo de la empresa, Dario Amodei, visitara la Casa Blanca.

“Hemos aprendido (...) que resulta irresponsable depender de un único socio”, declaró a la CNBC Emil Michael, director de tecnología del Pentágono.

AFP