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Detuvieron a un hombre en París tras apuñalar a tres mujeres al grito de “Alá me lo ordenó”

Las víctimas, cuyas vidas no corren peligro, son tres mujeres de 19, 24 y 36 años, de las cuales dos están en estado crítico y la tercera está herida leve.

El País
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27/07/2026, 14:06
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Policía de París. Foto: EFE.
Policía de París.
Foto: EFE.

Un policía fuera de servicio detuvo este lunes a un hombre sospechoso de atacar y herir a tres mujeres con dos cuchillos de cocina en París, anunciaron las autoridades.

El ataque ocurrió a las 11:30 horas en la Porte de Clichy, en el noroeste de la capital. En un video registrado por testigos durante la detención se escucha al sospechoso decir mientras permanece reducido en el suelo: “Es Alá quien me lo ordenó”.

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Lo detuvo "un policía fuera de servicio", precisó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

"De repente, vimos a un señor pasar con dos cuchillos, apuñaló a tres personas", contó a la AFP Kheira Dellabed, una camarera de 54 años de un restaurante cercano.

"Después había un joven con una maleta de mano, lo golpeó con la maleta, lo tiró al suelo", y luego un "camarero del restaurante de al lado" le puso una silla "encima", describió.

La identidad del sospechoso no estaba clara de inmediato. El ministro llamó a la prudencia sobre el motivo del ataque ante las "declaraciones incoherentes" del hombre.

Tres mujeres heridas

Las víctimas, cuyas vidas no corren peligro, son tres mujeres de 19, 24 y 36 años, de las cuales dos están en estado crítico y la tercera está herida leve, según el ministro.

Una de las mujeres está "embarazada", escribió en X el alcalde del distrito XVII de París, Geoffroy Boulard, quien elogió la "sangre fría" del policía y los transeúntes que lo detuvieron.

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París.
Foto de Archivo.

En el lugar del ataque, se estableció un perímetro de seguridad, constató un periodista de AFP.

A finales de 2025, un hombre de 25 años fue detenido tras herir con un cuchillo a tres mujeres en el metro de París. Su detención fue suspendida por motivos psiquiátricos.

AFP

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