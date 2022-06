La queja de una madre cubana en redes: “¿Cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El vivo en Facebook de una madre en Cuba quejándose del precio de la luz y de las dificultades para vestir y dar de comer a sus hijos ha desatado una gran controversia en la isla, sumando rápidamente apoyos pero también críticas y descalificaciones.



En el mensaje de nueve minutos Amelia Calzadilla cargó contra la falta de gas en casa, los cortes eléctricos, el incremento de los precios, la escasez, la compra de básicos con divisa y "la cola del pollo". El reclamo caló rápidamente entre muchos cubanos, que se reconocen en esos mismos problemas.



"Porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen zapatos, porque no tienen ropa, porque necesitan a mis familiares en el extranjero para vivir dignamente en Cuba", dijo la mujer.



"Madre cubana, que te levantas por la mañana como yo, preocupada de que te quiten la luz, que no sabes qué le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela (...), yo te pregunto: ¿Cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más", concluyó.



El video en vivo, en la línea de otros que llevaba meses haciendo, recogía quejas comunes sobre los principales síntomas de la crisis económica que atraviesa Cuba, motivada por la pandemia, las sanciones estadounidenses y los fallos en la gestión macroeconómica nacional. Pero también contenía críticas a la clase política.



"Yo estoy culpando a los que dirigen, a los de arriba", aseguró Calzadilla, que se refirió al ministro de Energía y Minas, Nicolás Liván, al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y, en general, "a la revolución".



"¿Hasta cuando el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes?", se preguntó en un momento esta licenciada en Lengua Inglesa y guía turística.



El reclamo se hizo viral en cuestión de horas, compartida miles de veces en redes, y otras madres cubanas, a veces con sus hijos en brazos, se grabaron también vídeos solidarizándose con Amelia.

Pero el video de Amelia Calzadilla pasó de una tormenta digital a tener repercusiones en el mundo real. A raíz de sus comentarios, esta joven habanera fue citada en la sede del gobierno de El Cerro, su municipio, y varios colectivos llamaron a concentrarse en el lugar en apoyo.



Al salir de la reunión, de más de dos horas y media, Calzadilla prefirió no hacer declaraciones a los medios internacionales que esperaban, rodeados de curiosos y agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, y aseguró que se expresaría de nuevo en un mensaje en redes. Y así lo hizo.



"Nadie me interrogó. Esto fue un encuentro", afirmó por Facebook unas horas más tarde en otro vivo en la que dijo que tuvo oportunidad de exponer sus problemas a la gobernadora municipal, especialmente los gastos que le genera la falta de gas en la vivienda.



Aseguró además que no le importan las críticas de los últimos días y mostró su "gratitud" a todas las personas que le han mostrado su apoyo.