La académica y activista cubana Alina Bárbara López Hernández fue nuevamente detenida ayer miércoles cuando realizaba una protesta pacífica ante el Tribunal Provincial Popular de Matanzas, denunció una fuente familiar.

“Alina Bárbara López Hernández acaba de ser detenida fuera del Tribunal Provincial de Matanzas. Estaba en ejercicio de sus derechos”, confirmó su hija, Cecilia Borroto López, en las redes sociales.

Horas antes, la historiadora había anunciado en un post que “la acción cívica de protesta no violenta de mañana 18, que realizo desde marzo del 2023”, no sería en el parque de La Libertad de Matanzas, como en anteriores ocasiones “sino a las puertas (sin invadir la entrada) del Tribunal Provincial de Matanzas, ubicado frente a la bahía y de espaldas a la ley”.

“El cartel que llevaré en esta ocasión exigirá el cumplimiento de la Ley de procedimiento penal (vamos a ver si lo consideran propaganda ilegal contra el orden constitucional, solo faltaría eso)”, añadió la académica, que ha sido detenida temporalmente varias veces.

Además señaló que “si soy detenida por la PNR (Policía Nacional Revolucionaria), como casi siempre pasa, se creará una tremenda paradoja: me advertirán que incumplo la reclusión domiciliaria por protestar para que se cumpla la ley de procedimiento penal”.

“Ello debe convencernos de la importancia de ejercer nuestros derechos aun a contrapelo del poder ilegítimo que gobierna nuestro país”, subrayó.

López se encuentra pendiente de juicio junto a la socióloga Jenny Pantoja desde finales de 2025 por la causa 40, tras ser imputada por la Fiscalía de los presuntos delitos de “atentado”, “desacato” y “desobediencia”, en su caso, con una petición fiscal de cuatro años de trabajo correccional. El juicio que había sido convocado para el pasado enero, fue suspendido entonces “sin explicación y sin nueva fecha”, según ha referido la académica.

Los hechos ocurrieron durante una detención el 18 de junio de 2024 cuando López y Pantoja, acusada de “atentado” (a la que le piden tres años de trabajo correccional), viajaban en un taxi de Matanzas a La Habana con el objetivo de participar en un acto de protesta.

Según López, ella preguntó sobre la legalidad de la detención y sus motivos, a lo que una agente de policía respondió con múltiples actos de violencia. La Fiscalía, por su parte, afirmó que fue López la que forcejeó e insultó a los agentes y que los daños físicos alegados por ambas “no eran reales”.

EFE