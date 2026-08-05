Creyó que su boleto de lotería no servía, lo tiró y tuvo que frenar un camión para rescatar un millón de euros

La localidad de Bitonto, en la región italiana de Apulia, al sur, fue escenario de una historia insólita: personal del servicio de recolección de basura encontró un billete de lotería premiado con un millón de euros, luego que la ganadora lo tirara a la basura.

En un primer momento, la mujer que había comprado el boleto no sabía que había ganado. La máquina para controlar si el boleto estaba premiado le indicó que no era "válido", un mensaje que aparece cuando el premio es demasiado alto como para que se pague en el comercio consultado. Sin embargo, la compradora pensó que no había ganado nada, tiró el boleto y se olvidó del tema.

La ganadora jugaba siempre a los mismos números desde hacía años, porque estaban ligados al recuerdo de un ser querido. Cuando llegó a su casa un familiar le avisó que había visto que el billete estaba premiado y se dirigieron juntos al lugar para buscarlo, pero ya había pasado el camión de la basura.

Roberto Toscano, presidente de Sanb, la empresa que gestiona la recolección y el transporte de residuos en Bitonto, explicó que la mujer se contactó rápidamente con la organización y los trabajadores lograron detener el camión en el que iba el boleto de lotería antes de que pasara por la compactadora.

"Por suerte era domingo, de lo contrario, la carga ya habría terminado en el vertedero. Una vez que localizamos el camión lo pusimos bajo vigilancia" y posteriormente se llevaron a cabo diversos trámites administrativos para extraer los residuos y que el camión fuera escoltado a una instalación, donde comenzó la búsqueda del cupón entre las seis toneladas de desechos", declaró Toscano al portal de noticias TGCOM.

Tras muchas horas de trabajo, uno de los operarios de Sanb finalmente encontró el billete.

Toscano describió la alegría de los trabajadores y de la ganadora. El coste de la operación de recuperación, explicó Toscano, correrá a cargo de la mujer, quien previamente había firmado una declaración comprometiéndose a cubrir los gastos adicionales.

Agencias EFE, AFP