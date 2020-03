Coronavirus: falleció la primera persona en Argentina y aíslan a 16 millones en Italia 

El coronavirus surgido en China sigue avanzando incontenible por el mundo, —pese al aumento de las medidas de protección— habiendo contagiado ya a 101.988 personas y causado la muerte de 3.491, en tanto la magnitud de la epidemia lleva a Italia a tomar la medida extrema de dejar aisladas a 16 millones de personas. En Argentina ocurrió la primera muerte como consecuencia del virus.

El Gobierno italiano prohibirá las entradas y salidas de la región septentrional de Lombardía y otras 11 provincias cercanas como una de las nuevas medidas para limitar la difusión del coronavirus que ya ha causado 233 muertos y 5.061 infectados en todo el país.



Esta medida, que puede afectar a unos 16 millones de personas, se contempla en un decreto que se está discutiendo actualmente en Consejo de ministros y que filtraron los medios de comunicación italianos.



Las otras provincias que se han convertido en “zona roja” son Módena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venecia, Padua, Treviso, Asti y Alessandria.



El decreto también establece el cierre de todos los gimnasios, piscinas y centros termales en las áreas recién mencionadas, así como museos, centros culturales y estaciones de esquí, mientas los centros comerciales deberán estar cerrados los fines de semana y también se extiende la clausura de los colegios hasta el 3 de abril.



Se suspenden además todos los eventos, tanto en lugares públicos o privados, incluidos los de naturaleza cultural, recreativa, deportiva y religiosa y por tanto se cancelan las ceremonias de boda civiles y religiosas y los funerales.



Mientras que se mantienen abiertos los restaurantes y bares, con la obligación de mantener la distancia de seguridad de un metro entre las personas.



El aislamiento de estas zonas se sumará a la de los diez municipios lombardos y el pueblo de Vo Euganeo (en la vecina región del Véneto), donde cerca de 50.000 personas están en cuarentena desde hace 15 días.



Medidas que se han hecho necesarias ya que la libre circulación de personas ha llevado a que se registrasen casos en toda Italia debido a personas que habían estado en las zonas consideradas foco de la epidemia.



Los fallecidos en Italia por el coronavirus son 233, mientras que se ha incrementado en 1.145 los infectados que alcanzan los 5.061, según datos que dio el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.



Ante el crecimiento exponencial de los casos, las autoridades de Lombardía habían pedido al Gobierno extremar las medidas para frenar la difusión.



En Lombardía se registran 2.742 casos, de ellos, 1.661 están hospitalizados y 359 en cuidados intensivos, lo que estaría causando enormes problemas al funcionamiento sanitario de la región.



Un argentino de 64 años que había estado de viaje en Francia y regresó a Buenos Aires en los últimos días murió ayer sábado en el hospital Cosme Argerich. Las autoridades sanitarias confirmaron que había contraído el nuevo coronavirus Covid-19. Es el primer muerto en América Latina.



El hombre estaba en cuarentena a la espera del resultado del test del Codiv-19 que aún no fueron confirmadas por el Servicio de Virosis Respiratorias de la Administración de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán (Anlis).

Según el parte médico oficial, la víctima tenía 64 años llegó proveniente de Francia, Le Boulay, París, el 25 de febrero sin tener síntomas de coronavirus. Tres días después presentó somnolencia, falta de apetito, fiebre de 39/40°, tos y dolor de garganta. Según el informe médico, el paciente era diabético, hipertenso, bronquítico crónico, e insuficiente renal crónico. “Concurrió a la guardia del Hospital Argerich con insuficiencia respiratoria que requiere asistencia respiratoria mecánica. Se le realizó hisopado que se envió para panel virológico, inclusive coronavirus”, explicaron a La Nación



Residía en el barrio porteño de San Telmo junto a su mujer a quien se le recomendó aislamiento domiciliario, pero no lo respetó ya que acompañó a su esposo hasta último momento.



Mientras tanto, se elevaron a diez los casos de coronavirus confirmados en Argentina. A los ocho informados ayer —seis en la ciudad de Buenos Aires, uno en Córdoba y otro en la provincia de Buenos Aires— se sumaron el hombre que murió en el Argerich y un joven que estaba aislado en el Sanatorio Anchorena y que había compartido el viaje con el segundo contagiado del país, que está en el Sanatorio Otamendi. Ambos habían viajado a Venecia y regresaron el domingo 1° de este mes vía Madrid.

La epidemia del coronavirus se propaga y obliga a las autoridades a multiplicar las medidas de seguridad: el papa Francisco, por ejemplo, oficiará el domingo su oración del Ángelus por video, y no en público. “La oración del Ángelus del Santo Padre (...) será transmitida por video en directo a las pantallas en la plaza de San Pedro” explicó ayer sábado el Vaticano.



La Organización Mundial de la Salud calificó la propagación del virus como “profundamente preocupante”. Unos 95 países y territorios están afectados.



En China, que acumula 80.651 casos, unas 70 personas estaban atrapadas bajo los escombros tras el desplome de un hotel en la ciudad de Quanzhou (sureste), utilizado para albergar a personas en cuarentena.

Estados Unidos bajo temor al crecer los casos

El miedo a la propagación del coronavirus mantiene en alerta a las autoridades de Estados Unidos, que supervisan el suministro de pruebas para detectar la enfermedad en medio del aumento de casos que ha obligado a cancelar eventos masivos, así como a mantener fuera de las costas de California al crucero Grand Princess con miles de pasajeros a bordo. Los casos en el país superan ya los 210 casos, de acuerdo a los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), aunque medios nacionales como The New York Times dan cuenta de más de 250 casos y al menos 15 muertes, 14 de ellas en el estado de Washington, donde las autoridades estatales contabilizan 79 contagios. El presidente Donald Trump, que firmó el proyecto que autoriza el desembolso de US$ 8.300 millones para combatir el coronavirus, estuvo en Atlanta para visitar la sede de los CDC.



El vicepresidente Mike Pence, quien lidera la respuesta de la Administración Trump a la crisis del coronavirus, reconoció que hubo un déficit en la cantidad de pruebas necesarias para satisfacer la demanda y advirtió que el Gobierno podría proporcionar pruebas para aquellos que se sospeche han estado expuestos o que muestren síntomas.



El Departamento de Salud Pública de California sólo tiene 7.400 pruebas para el fin de semana, de acuerdo con Los Angeles Times, que señala que hay más de 9.000 personas en ese estado que han regresado recientemente de países que sufren brotes severos.



California solo ha examinado a 516 personas para detectar Covid-19.



La situación también es preocupante en la zona este. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informóen una rueda de prensa que el número de personas que han dado positivo por el coronavirus en el estado se ha elevado a 33 y que ya hay en cuarentena preventiva unos 4.000 ciudadanos. En Indiana se ha confirmado el primer caso de Covid-19. (Con información de EFE)