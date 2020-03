Autoridades cambian plan por alerta de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud, Daniel Salinas, asumió hace menos de una semana. Pero el tiempo ya le fue suficiente para convocar a un cónclave sobre el Covid-19, ese nuevo coronavirus que apareció en China a fines de diciembre y cuya propagación ya llegó a cinco países de Sudamérica. Los políticos y científicos convocados presentaron ayer sus conclusiones que, ante la “inminente llegada del virus a Uruguay”, implican un cambio de protocolo.

Sucede que la fiebre, la rinitis y la tos -entre otros síntomas de problemas respiratorios- pueden ser la señal de enfermedades muy diversas. De ahí que haya sido prioridad del cónclave redefinir qué se entiende por un caso sospechoso de coronavirus.



Además de esos síntomas, para que alguien sea “sospechoso” tiene que haber estado a menos de dos metros de distancia de un caso confirmado del coronavirus en los 14 días previos a que aparecieran esos síntomas. ¿Por qué 14 días? Porque es el tiempo máximo, estimado, de incubación del virus en el cuerpo humano.



Pero además pasa a ser sospechoso quien, dentro de esos 14 días previos a que se despertaran los síntomas, estuvo en un área afectada -esos países en que hay un contagio “sostenido” del virus. O bien cuando el cuadro respiratorio es tal que requiere la internación en cuidados intensivos.

Este cambio de definición llega justo cuando Perú confirmó su primer caso de coronavirus y, poco a poco, el contagio avanza por la región. “Es muy probable que (el virus) llegue”, dijo el ministro Salinas, por lo que la sanidad está “vigilante y alerta”.

Según el novel jerarca, el coronavirus “no es un virus más”. Es una cepa nueva, de la que la humanidad no tiene registro ni antiviral conocido. No obstante, agregó el ministro, “más del 80% de los casos son de tratamiento domiciliario y de tipo sintomático”.



El laboratorio del Ministerio de Salud, institución rectora, será el que analice las muestras de sangre. Pero hay tres prestadores privados que cuentan con el kit de detección que, según Salinas, “llegado el caso también serán usados”. De hecho, es una prueba casi idéntica a la usada para el VIH.



Pese a esa centralización del MSP, cada usuario con síntomas tiene que dirigirse a su prestador de salud. Cada institución, a su vez, cuenta con un referente por el coronavirus. Y en cualquier caso tiene que seguirse el nuevo protocolo que se acordó ayer.



Los niños, por razones que hasta el momento se desconocen, tienen menor probabilidad de padecer las consecuencias del coronavirus. Los mayores de 65 años, a la inversa, son considerados grupo de riesgo. Eso figura en el nuevo flujograma de acción que, entre otros detalles, exige que se entreguen mascarillas a los casos sospechosos.



En este sentido, la Asociación de Esterilización de Uruguay emitió un comunicado pidiendo “planificar el reprocesamiento de artículos de único uso que regularmente se descartan. Los stock se están agotando y la gran fábrica que es China no parece poder recuperar a tiempo el stock. Recomendamos reprocesar y guardar estos insumos, por si colapsan stock #COVID19”.

Hasta ayer eran 92 los países que habían reportado casos confirmados de coronavirus. Eso supone más de 100 mil infectados (cifra bastante superior a las epidemias del Ah1n1 o ébola), pero con menos mortalidad: 3.456 fallecidos.



Salinas dejó en claro que “Uruguay está preparado” y que los cambios efectuados solo corresponden a un ajuste “del algoritmo” y las líneas de diagnóstico y contingencia.

Se descartaron cuatro casos “Es como la gripe o el virus influenza. Tenemos que saber que es muy probable que llegue”, dijo el ministro Salinas respecto al nuevo coronavirus. Hasta ahora el MSP descartó cuatro casos sospechosos. Como es posible que la llegada del virus se dé en simultáneo a la baja de temperatura, el Ministerio adelantó la campaña de vacunación contra la gripe. El 30 de marzo llegarán las 600.000 dosis.



Por dengue "todo bajo control"



“Pocitos huele a repelente e insecticida. Hace unos días vi a una mujer que le pasaba la crema a su hija en los brazos, mientras caminaban ágiles por 26 de Marzo. Mis vecinos de al lado echan insecticida todas las tardes en el balcón, y eso que estamos en un piso 10 donde es difícil que pueda subir un mosquito (salvo por el ascensor, claro)”.



Así contaba el periodista Sebastián Cabrera lo que era vivir en el epicentro del último brote de dengue autóctono detectado en Uruguay, en 2016.



Ahora la ciudad de Salto padecerá algo similar. Porque el Ministerio de Salud activó el protocolo ante un caso autóctono de la enfermedad que trasmite el Aedes aegypti.



“Es un caso controlado, sin complicaciones mayores, pero que implica un control perimetral”, explicó el ministro de Salud, Daniel Salinas.



El jerarca recordó que “el vector es el Aedes aegypti que está presente en el país” y que para evitar la formación de larvas es necesario “vaciar los baldes, ruedas de autos y recipientes que almacenan agua en poca cantidad”.



En las grandes superficies, o cuando el agua está en movimiento (como en un arroyo) el mosquito no puede reproducirse.