Coronavirus se extiende y Brasil anuncia el que sería primer caso

La epidemia del coronavirus sigue avanzando país a país. Anoche, las autoridades sanitarias de Brasil informaron de que detectaron lo que sería el primer caso de coronavirus en el país, aunque aclararon que aún debe ser realizado un nuevo análisis para la confirmación definitiva.

El paciente, según el Ministerio de Salud, es un brasileño de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia.



Los primeros análisis a esa persona, de acuerdo con los cuales habría contraído el coronavirus, fueron realizados en el hospital Albert Einstein, situado en la zona sur de la ciudad de Sao Paulo, donde se encuentra ingresado.



Esos resultados, considerados aún como “preliminares”, han sido enviados al Instituto Adolfo Lutz, un instituto de referencia a nivel nacional, a fin de que sea realizado un nuevo análisis, antes de que realmente el caso se confirme oficialmente como el primero de coronavirus en el país.



Las autoridades del Ministerio de Salud han dicho confiar en que el resultado de ese nuevo examen pueda ser conocido hoy miércoles, cuando en función de la conclusión de los médicos serían adoptadas una serie de medidas adicionales de prevención.



Según fuentes del hospital Albert Einstein, uno de los institutos médicos más prestigiosos del país, el paciente ha presentado algunos síntomas característicos del coronavirus, como fiebre, tos, dolores en la garganta y picazón en la piel, pero se encuentra bien y por el momento no corre riesgos.



Hasta hoy, las autoridades sanitarias brasileñas han investigado 154 casos sospechosos, pero 51 fueron descartados y otros 102 fueron clasificados como “excluidos” por no encajar en la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el coronavirus.

Avanza

En el norte de Italia la situación es cada vez más complicada, con once muertos hasta ayer martes. El virus se extendió además a España. En América latina, países como Argentina y Paraguay están adoptando fuertes controles en sus aeropuertos, al tiempo que en Uruguay comienzan a agotarse los barbijos, aunque no se ha registrado ningún caso.

El mal ha llegado a 30 países y hay 80.000 afectados, si bien la inmensa mayoría, más de 77.000, están en China, donde las muertes superan las 2.600. En ese país, no obstante, la progresión del mal se está frenando. No así en los demás focos, sobre todo en Corea del Sur, Irán e Italia.



En Italia se habían producido ayer martes cuatro fallecimientos, sumando un total de once, y el número de afectados supera las 320 personas.

Las autoridades italianas insisten en que las muertes se producen en los grupos vulnerables, mayores de 80 años. Y el primer ministro, Giuseppe Conte, aseguró que su país es un lugar “seguro, quizá mucho más que otros”.

Cerraron varios lugares públicos del norte de Italia por presencia de coronavirus. Foto: AFP - Archivo

Italia ha aislado a diez municipios con 50.000 personas que se encuentran en cuarentena en el norte del país, e incluso efectivos del ejército controlan que la zona permanezca cerrada al mundo exterior.



Por primera vez el virus ha salido del norte de Italia; hay tres casos declarados en Palermo, en la isla de Sicilia. También hay casos en la céntrica Toscana y en Liguria en el noroeste



En otros países afectados, como en Suiza o en España, los infectados son italianos o han viajado a Italia, como es el caso de la primera infectada detectada en la península ibérica, una mujer de Cataluña que había estado en el norte de Italia.



Un italiano que estaba de vacaciones en Tenerife, Islas Canarias, también dio positivo, provocando el aislamiento del hotel en el que estaba alojado. Anoche se detectó además un caso en Madrid.



Otros dos italianos dieron positivo en Austria, donde residen. Se cree que se contagiaron durante un viaje a Lombardía.



Irán

En el caso de Irán resulta irónico que uno de los enfermos sea el viceministro de Sanidad, Iraj Harirchi, quien colgó un video informando que contrajo el Covid-19.

También está contagiado el diputado reformista Mahmud Sadeqí, quien se mostró menos optimista que Harirchi. En un mensaje en Twitter confirmó su enfermedad y dijo que tiene “pocas esperanzas” de sobrevivir.

El coronavirus ha causado la muerte de al menos 15 personas en Irán, la cifra más alta fuera de China.

En Corea del Sur, el presidente Moon Jae-in advirtió que el brote es “muy grave”, con 10 muertos hasta ahora y unos mil infectados, el más alto fuera de China. En el país se cancelaron conciertos de estrellas del K-pop o eventos deportivos como el mundial de tenis de mesa.

Infografía coronavirus. Foto: AFP

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha logrado determinar que en la ciudad china de Wuhan, lugar donde se originó la epidemia en diciembre, la tasa de mortalidad ha sido hasta ahora de 2,4%, mientras que fuera de esa jurisdicción se reduce al 0,7%.



Sin embargo, en el caso de Irán, si son reales las cifras de contagios y fallecimientos facilitados por el Gobierno, esta tasa es a día de hoy del 15%, lo que lleva a pensar que el balance de enfermos no es correcto.



Todos los vecinos de Irán han cerrado sus fronteras y cada día nuevas compañías anuncian restricciones de los vuelos a Irán, Italia, Corea del Sur o incluso a Japón.

Prueban un antiviral en EE.UU. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron ayer martes que han iniciado el primer ensayo clínico del medicamento antiviral Remdesivir, del grupo Gilead Sciences, en pacientes hospitalizados con el coronavirus. El primer paciente del ensayo con la medicina experimental es un estadounidense que fue repatriado después de estar en cuarentena en el crucero Diamond Princess. El estudio se está llevando a cabo en el Nebraska Medical Center, en Omaha.



Ayer martes los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) llamaron a la población a prepararse ante la inevitable propagación en Estados Unidos del coronavirus.



Un virus difícil de detectar Si la estrategia de contención implementada por la comunidad internacional contra el coronavirus no funciona, cada país deberá atenuar sus efectos. “El 85% de las personas infectadas no desarrollan una forma grave de la enfermedad, sino formas menores”, destaca el profesor Yazdan Yazdanpanah, experto francés de la OMS. Y precisa que “las formas graves lo son más que una gripe”. Si los casos se multiplican será pues necesario “hospitalizar a la gente que desarrolla formas graves” de la enfermedad.



En fin, la paradoja del Covid-19 es que es mucho menos cruento que el ébola, pero también es más difícil de contener puesto que los casos son más difícilmente detectables.

Tratamiento contra la malaria Un tratamiento con cloroquina, habitualmente utilizado para combatir la malaria, ha mostrado señales de eficacia contra el coronavirus, aseguró ayer martes a la AFP Didier Raoult, director del Instituto Mediterráneo de Infecciones en Marsella, al comentar un estudio clínico chino. “Sabíamos que la cloroquina era eficaz in vitro contra el nuevo coronavirus y la evaluación clínica realizada en China lo ha confirmado”, explica Raoult, especialista de renombre de enfermedades infecciosas, sobre el estudio clínico de tres investigadores chinos en la revista BioScience Trends. “Finalmente, esta infección es quizá la más simple y la más barata de curar de todas las infecciones virales”, indicó.