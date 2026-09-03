Conmoción en Francia: hombre mató a su pareja y a sus dos hijos en medio de trámites de divorcio

La localidad francesa de Gy, ubicada a medio camino entre Dijon y Besançon, se vio conmocionada este miércoles luego de que tres miembros de una misma familia fueran atacados a tiros. La masacre fue cometida por el padre de la familia, que luego se quitó la vida con el arma utilizada para cometer el crimen.

Según informó el diario L'Est Républicain, los hechos ocurrieron cerca de las 20:00, hora local, en unos terrenos en los que están instaladas caravanas y casas rodantes.

Operativo policial tras masacre en la localidad de Gy, Francia. Foto: Arnaud Finistre/AFP.

Los cuerpos encontrados por la Gendarmería son los de un hombre, una mujer con la que estaba en proceso de divorcio, y los hijos de seis y nueve años.

De acuerdo con la versión de los hechos recopilada por el periódico, el hombre mató con un fusil a los otros tres miembros de la familia antes de utilizarlo para quitarse la vida.

Al lugar de los hechos acudieron el fiscal de Vesoul y el alcalde de Gy. La justicia ha abierto una investigación por homicidio voluntario para tratar de esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.

Masacre en EE.UU.: mató a ocho familiares, entre ellos cuatro niños, incendió la vivienda y se quitó la vida

A finales de agosto ocurrió un delito similar en el estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos. Varias personas, entre ella niños, murieron por un tiroteo en una vivienda que luego fue incendiada en un incidente calificado como disputa familiar.

El agresor murió por un disparo autoinflingido tras prender fuego a la casa en Billings, la mayor ciudad de ese territorio estadounidense, detalló la Policía en una rueda de prensa celebrada en ese entonces.

A man killed eight of his relatives, including four children, as they gathered for Sunday dinner at a home in Billings, Montana, just weeks after his parents forced him to move out, a family member told The Associated Press.https://t.co/GFca21ApjA pic.twitter.com/DG7GIjY8FP — ABC News (@ABC) August 26, 2026

Agencia EFE, AFP