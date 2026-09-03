Conmoción en Francia: hombre mató a su pareja y a sus dos hijos en medio de trámites de divorcio
El atacante se quitó la vida tras cometer el crimen. En la vivienda familiar fueron encontrados los cuerpos de su mujer y de sus dos hijos, de seis y nueve años.
La localidad francesa de Gy, ubicada a medio camino entre Dijon y Besançon, se vio conmocionada este miércoles luego de que tres miembros de una misma familia fueran atacados a tiros. La masacre fue cometida por el padre de la familia, que luego se quitó la vida con el arma utilizada para cometer el crimen.
Según informó el diario L'Est Républicain, los hechos ocurrieron cerca de las 20:00, hora local, en unos terrenos en los que están instaladas caravanas y casas rodantes.
Los cuerpos encontrados por la Gendarmería son los de un hombre, una mujer con la que estaba en proceso de divorcio, y los hijos de seis y nueve años.
De acuerdo con la versión de los hechos recopilada por el periódico, el hombre mató con un fusil a los otros tres miembros de la familia antes de utilizarlo para quitarse la vida.
Al lugar de los hechos acudieron el fiscal de Vesoul y el alcalde de Gy. La justicia ha abierto una investigación por homicidio voluntario para tratar de esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.
Masacre en EE.UU.: mató a ocho familiares, entre ellos cuatro niños, incendió la vivienda y se quitó la vida
A finales de agosto ocurrió un delito similar en el estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos. Varias personas, entre ella niños, murieron por un tiroteo en una vivienda que luego fue incendiada en un incidente calificado como disputa familiar.
El agresor murió por un disparo autoinflingido tras prender fuego a la casa en Billings, la mayor ciudad de ese territorio estadounidense, detalló la Policía en una rueda de prensa celebrada en ese entonces.
A man killed eight of his relatives, including four children, as they gathered for Sunday dinner at a home in Billings, Montana, just weeks after his parents forced him to move out, a family member told The Associated Press.https://t.co/GFca21ApjA pic.twitter.com/DG7GIjY8FP— ABC News (@ABC) August 26, 2026
Agencia EFE, AFP
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
Es un servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, gratuito, confidencial, de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.
¿Qué hacer ante una situación de violencia?
- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
- Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
- Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
- Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
- Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo.
- Cambiar las rutinas si te persiguen.
- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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