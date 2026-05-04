Conmoción en Alemania: un vehículo embistió a una multitud a alta velocidad y hay al menos dos muertos

Al menos dos personas murieron y varias más resultaron heridas al ser arrolladas por un automóvil en la ciudad de Leipzig, en Alemania, según confirmó el alcalde, Burkhard Jung. "Lamentablemente hay dos muertos", afirmó, al tiempo que tranquilizó a los ciudadanos, al explicar que el supuesto autor del atropello ha sido detenido.

"No conocemos exactamente la motivación, no sabemos nada del perpetrador", declaró, aunque según informaciones de la cadena NTV y del tabloide Bild, el supuesto conductor se comportó de forma llamativa tras ser detenido, lo que podría apuntar a un trastorno psiquiátrico.

Jung se declaró "conmocionado" y expresó su solidaridad con las víctimas, ante un hecho que "ni ahora ni probablemente nunca podamos comprender".

El director del servicio de bomberos de Leipzig, Axel Shuh, por su parte, declaró que "han herido a dos personas de tanta gravedad que murieron y dos personas están heridas graves". Añadió que hay otros 20 afectados de menor gravedad.

La policía acordonó la zona después de que un coche atropellara a varias personas en una calle del centro de Leipzig, en el este de Alemania Foto: JENS SCHLUETER/AFP

Por su parte, la Policía de Sajonia informó en sus redes sociales de que "un turismo atropelló a varias personas en la calle Grimma y se dio a la fuga", aunque más tarde fue detenido, por lo que ya no existe un riesgo para la población.

"Por favor eviten compartir informaciones no verificadas y fotos o vídeos del lugar de los hechos. Infórmense a través de las cuentas oficiales de las autoridades y usen fuentes de noticias verificadas. Las noticias falsas dificultan nuestro trabajo", agregó la Policía.

Lo que se sabe hasta ahora del atropello en Leipzig

Los hechos ocurrieron sobre las 17:15 CET (12:15 de Uruguay) en una calle comercial que conecta la céntrica Plaza Augustus hacia la zona peatonal de la capital sajona y se halla en las inmediaciones de la Universidad y de la Iglesia de San Nicolás.

El vehículo, un VW Taigo, enfiló la calle peatonal a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora, según testigos presenciales citados por los medios, hasta que finalmente detuvo su trayectoria un bolardo metálico.

Miembros de los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde un automóvil arrolló a varias personas en la calle, dejando al menos dos muertos y varios heridos, en el centro de Leipzig, al este de Alemania Foto: JENS SCHLUETER/AFP

EFE