Cómo luce Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día y cuyo caso generó polémica

Ardi Rizal acaparó la atención internacional en 2010, cuando un video publicado en YouTube mostraba al niño, de aproximadamente un año y medio, caminando en pañales mientras fumaba. El caso llamó la atención por la intensidad de su adicción: Ardi llegaba a consumir hasta 40 cigarrillos al día.

El niño vivía en la aldea de Teluk Kemang, en el sur de Sumatra, Indonesia, donde su madre, Diana, trabajaba vendiendo pescado. Siendo aún muy pequeño, Ardi empezó a coleccionar cigarrillos en la plaza del pueblo tras observar a otras personas fumando. En una entrevista con The Sydney Morning Herald en 2017, se informó que su primer cigarrillo se lo había dado su propio padre.

Los orígenes del caso y el impacto en Indonesia

La adicción de Ardi se agravó tanto que requirió la intervención del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de Indonesia. La amplia difusión de las imágenes también provocó críticas hacia la madre, acusada de permitir que su hijo fumara y de contribuir al desarrollo de su obesidad.

La familia intentó impedir que el niño fumara, pero se topó con dificultades debido a sus reacciones. Cuando le quitaban el cigarrillo, Ardi tenía ataques de ira e incluso se golpeaba la cabeza.

Ante la dificultad de controlar la adicción, los padres buscaron ayuda profesional. Tres años después de que el caso comenzara a captar la atención de los medios, Ardi inició un proceso de rehabilitación dirigido por el psicólogo infantil Seto Mulyadi.

Ardi Rizal cuando era un bebé. Foto: La Nación/GDA

El abandono del tabaco provocó en Ardi una intensa ansiedad, que empezó a compensar con la comida. A los dos años ya tenía problemas de peso, que empeoraron en los años siguientes.

A los cinco años, Ardi pesaba 24 kilos, unos seis por encima del peso promedio para un niño de su estatura y edad. Su consumo de alimentos también era elevado. En una sola comida, podía ingerir tres muslos de pollo, dos tazones de sopa de albóndigas y una lata de leche condensada.

Este comportamiento alimenticio persistió hasta que empezó el colegio. Después, Ardi comenzó a reducir el tamaño de sus porciones porque sus compañeros se burlaban de ella por la cantidad de comida que llevaba en su lonchera.

¿Cómo está Ardi ahora?

Más de 15 años después de que su historia se hiciera viral, Ardi es considerado una de las personas más jóvenes en superar la adicción al tabaco. En 2022, a los 14 años, asistía a la escuela primaria y seguía una dieta estricta a base de pescado y verduras para alcanzar un peso saludable.

Ardi también comenzó a conceder entrevistas para hablar de su propia experiencia. En estas ocasiones, advierte sobre la dificultad de liberarse de las adicciones y promueve hábitos de vida saludables.

Ardi Rizal. Foto: O Globo/GDA.

El caso de Ardi se enmarca en un contexto más amplio sobre los efectos de la adicción al tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), fumar causa más de ocho millones de muertes al año.

De ese total, aproximadamente 1,2 millones corresponden a personas expuestas al humo de segunda mano.

Ardi pudo superar su adicción. Foto: La Nación/GDA.

O Globo/GDA.