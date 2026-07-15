Oposición y oficialismo retoman diálogo: cómo es la hoja de ruta y quien es la exiliada que se reunió con el régimen

El régimen de Venezuela iniciará un plan de trabajo con algunos miembros de la oposición en agosto, siete meses después de la caída del dictador Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

Apenas unos días antes del doble sismo del 24 de junio en Venezuela, que ha dejado al menos 4.700 muertos, la dirigente opositora exiliada Dinorah Figuera viajó a Caracas para mantener reuniones con representantes de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Durante su visita relámpago, Figuera, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, y también con dirigentes opositores.

En un comunicado difundido por la plataforma Telegram, Jorge Rodríguez escribió ayer martes: “A los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto”.

Figuera encabeza desde 2023 una comisión que representa a esa legislatura, que estuvo bajo control de la oposición pero fue marginada por Maduro y es reconocida por Estados Unidos como el órgano legislativo legítimo de Venezuela.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodriguez. Foto: AFP

En respuesta al anuncio de Rodríguez, Figuera dijo en un mensaje en X que asumía “el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral (...) que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela”.

Según un comunicado de los exparlamentarios opositores del que se hizo eco Figuera en X, la agenda priorizará “el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política”.

El parlamento retomó ayer martes sus sesiones en una sede alterna debido a que el Palacio Legislativo “sufrió daños importantes” por los terremotos, informó Jorge Rodríguez, al inicio de los trabajos legislativos.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el exilio desde finales del año pasado, no se ha referido a las gestiones de Figuera. Machado reivindicó la victoria del opositor Edmundo González Urrutia en los cuestionados comicios de 2024, en los que Maduro fue declarado vencedor entre denuncias de fraude. AFP