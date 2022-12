El canje desigual de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia: Víktor But por Brittney Griner 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ella es una basquetbolista estadounidense genial y militante de los derechos de la comunidad negra y LGBT+. Él, un ruso temible traficante de armas. Brittney Griner y Víktor But fueron protagonistas ayer jueves de un intercambio de prisioneros de película entre Estados Unidos y Rusia.

Se trató sin duda de uno de los canjes de prisioneros más desiguales de los últimos años: Brittney Griner, de 32 años, estaba condenada en Moscú por posesión de pomada de cannabis recetado por sus médicos para dolores musculares; en cambio Víktor But, de 55 años, cumplía una condena de 25 años en una cárcel estadounidense por tráfico de armas.



“Está a salvo, está en un avión. Viene de vuelta a casa”, anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su cuenta de Twitter, al anunciar la liberación de Griner.



But fue indultado por Biden y Griner por el presidente ruso, Vladimir Putin, lo que allanó el camino para su intercambio en los Emiratos Árabes Unidos.



“El 8 de diciembre de 2022 en el aeropuerto de Abu Dhabi se completó con éxito el canje del ciudadano ruso Víktor But por la estadounidense Brittney Griner, quienes cumplían condenas en instituciones penitenciarias de EEUU y Rusia, respectivamente”, informó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Biden había reconocido en varias ocasiones que la liberación de Griner, una estrella del básquetbol e ícono de la comunidad homosexual de Estados Unidos, era una cuestión de Estado.



De hecho, Biden compareció ayer en la Casa Blanca junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, y la esposa de la deportista, Cherelle Griner. El mandatario dijo que Griner había sido condenada en Rusia en un juicio “teatral” e injusto.



Biden también quiso recordar a otros estadounidenses “rehenes” en Rusia o en otros países y aseguró que son una “prioridad” para Estados Unidos. Al respecto, lamentó que no se haya podido lograr la liberación del infante de marina condenado en 2020 en Moscú a 16 años por espionaje, Paul Whelan, cuya frágil salud ha sido denunciada repetidamente por sus abogados.

Víktor But, traficante de armas ruso condenado a 25 años de prisión en EE.UU. Foto: AFP

Rehén del Kremlin

Fue un canje “altamente secreto”, más propio de la Guerra Fría. Así lo reconoció Steve Zissou, el abogado estadounidense de But.



De hecho, las últimas noticias sobre Griner, que fue condenada en agosto a nueve años de cárcel, apuntaban a que esta se encontraba desde mediados de noviembre en una cárcel para mujeres en Mordovia, región conocida por su severo sistema penitenciario.



Griner, que fue detenida una semana antes del inicio de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, se convirtió desde entonces en rehén del nuevo antagonismo entre Rusia y Occidente.

Su estatus de estrella del deporte mundial no ablandó el corazón de la Justicia rusa. De nada sirvió ni su acto de contrición ni los testimonios en su favor de sus compañeras rusas de equipo, el UMMC Ekaterinburg, donde es entrenada por el seleccionador español Miguel Méndez.



La severa pena provocó la indignación de Biden, quien exigió su inmediata liberación. Desde entonces, la deportista se convirtió en moneda de cambio.



Estrellas de la NBA como Lebron James o Steph Curry han pedido la liberación de la jugadora de básquetbol.



El canje se fraguó el mes pasado en Ankara en la reunión mantenida por el director de la CIA, William Burns, exembajador en Moscú, y el jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin.

Brittney Griner, la basquetbolista estadounidense prisionera en Rusia. Foto: AFP

El canje es a todas luces desigual. Griner es una deportista a la que los médicos de su país le recomendaron el empleo de cannabis para aliviar sus dolores de rodilla.



Griner, de 32 años y 2,06 metros de altura, se abrió camino como campeona olímpica estadounidense y pionera LGBTQ antes de que su carrera se viera interrumpida por su encarcelamiento en Rusia, en el marco de un choque al estilo de la Guerra Fría entre Washington y Moscú.



El hecho de que la selección de Estados Unidos retirara en septiembre el número 15 de dorsal de Griner no es un gesto para la galería con el fin de que sea liberada, sino también un acto de justicia por sus logros como jugadora de básquetbol.

La afroamericana se encuentra entre las 11 jugadoras que han ganado una medalla de oro olímpica, un título de la WNBA, la corona de la Copa Mundial de Baloncesto Femenino y un campeonato universitario estadounidense.



Ayudó a llevar al equipo femenino de su país al oro olímpico en Río-2016 y el año pasado en Tokio, la séptima consecutiva de las estadounidenses.



En febrero de 2013, Griner se declaró públicamente lesbiana en una entrevista con Sports Illustrated.



Su acuerdo de patrocinio con Nike fue el primero firmado con un atleta abiertamente gay. “Solo estoy tratando de ayudar”, dijo a la revista People en ese momento. “Intento que no sea tan difícil para la próxima generación”.

En cambio, But fue condenado a 25 años de cárcel por, entre otras cosas, conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y vender armas a las FARC colombianas.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al “mercader de la muerte” de vender a las FARC unos 800 misiles tierra-aire, 5.000 fusiles de asalto AK-47, explosivos C-4 y minas antipersonal, entre otras armas valoradas en varios millones de dólares.



Moscú intentó sacar aún más tajada del canje y, según la CNN, incluyó también en julio al checheno Vadím Krásikov, al que la Justicia alemana condenó a cadena perpetua por asesinar en pleno día a un ciudadano georgiano.

El último intercambio de presos entre Rusia y Estados Unidos se produjo en abril pasado, cuando se canjeó al estudiante y exmarine Trevor Reed, condenado por golpear supuestamente a un agente de policía ruso, por el piloto ruso Konstantín Yaroshenko, que cumplía 20 años de cárcel por tráfico de cocaína.



But se encuentra desde ayer en territorio ruso. La televisión pública rusa mostró imágenes de una conversación telefónica entre But con su esposa, Alla, y su madre, Raísa, en la que el ruso dice que “todo está bien”.



El medio señala que But habló desde el territorio ruso.